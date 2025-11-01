Viernes 31 de octubre de 2025
Internacionales

Jueza impide a Trump exigir prueba de ciudadanía para el registro electoral

Esta decisión, que sigue a una orden de bloqueo temporal emitida anteriormente por la misma jueza, representa un nuevo revés para Trump y sus seguidores, quienes han sostenido que muchos inmigrantes indocumentados participan en las elecciones

Por Christian Coronel

Jueza impide a Trump exigir prueba de ciudadanía para el registro electoral
Una jueza federal ha bloqueado el intento del gobierno del presidente Donald Trump de exigir una prueba documental de ciudadanía para registrarse en el registro federal de votantes.

La jueza Colleen Kollar-Kotelly, en Washington, falló a favor de organizaciones demócratas y de derechos civiles que impugnaron la orden ejecutiva de Trump, quien ha afirmado que hay personas no estadounidenses que votan ilegalmente en el país.Kollar-Kotelly determinó que Trump no tiene la autoridad para implementar tal medida, ya que corresponde a los estados y al Congreso.

La orden que requería un pasaporte o identificación oficial para registrarse para votar fue considerada una violación de la separación de poderes.

Esta decisión, que sigue a una orden de bloqueo temporal emitida anteriormente por la misma jueza, representa un nuevo revés para Trump y sus seguidores, quienes han sostenido que muchos inmigrantes indocumentados participan en las elecciones.

Sin embargo, los casos documentados de fraude electoral por parte de ciudadanos no estadounidenses son extremadamente raros.

