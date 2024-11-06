Kamala Harris a sus seguidores:

La candidata presidencial demócrata estadounidense, Kamala Harris, pronunció este miércoles un discurso tras la celebración de las elecciones en el país norteamericano.

«El resultado de estas elecciones no es lo que esperábamos tampoco algo por lo que lucháramos», dijo la política al inicio de su discurso en la Universidad de Howard. «Pero escúchenme: la luz de la promesa americana siempre arderá brillante mientras no nos rindamos y sigamos luchando», agregó.

«Aunque concedo esta elección no concedo la lucha que alimentó esta campaña», aseguró Harris. «Nunca renunciaré a luchar por un futuro en el que los estadounidenses puedan perseguir sus sueños ambiciones y aspiraciones», dijo. Estados Unidos, añadió, «nunca renunciará a la lucha por su democracia».

«La gente está sintiendo y experimentando una serie de emociones en este momento, lo entiendo. Pero debemos aceptar los resultados de estas elecciones», pidió. «Hoy he hablado con el presidente electo, [Donald] Trump, y lo he felicitado por su victoria», afirmó Harris. «También le he dicho que les ayudaremos a él y a su equipo con su transición y que participaremos en un traspaso de poder pacífico», aseveró.

Noticia al Día / RT