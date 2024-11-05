Kamala Harris pasará la noche electoral en universidad afroamericana de Washington donde estudió

La vicepresidenta de Estados Unidos y candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, pasará la noche electoral en la Universidad de Howard, en Washington, la histórica institución para estudiantes afroamericanos donde estudió.

En un breve mensaje, la campaña de Harris y su ‘número dos’, Tim Walz, anunció este jueves que el próximo 5 de noviembre llevará a cabo “su evento de la noche de las elecciones en la Universidad de Howard, en Washington, la alma mater de la vicepresidenta”.

Harris, de 60 años, nació en Oakland (California), pero estudió en esa prestigiosa universidad de la capital estadounidense entre 1982 y 1986, donde se graduó de Ciencias Políticas y Economía.

Kamala Harris puede hacer historia



Si gana las presidenciales del próximo martes, la candidata del Partido Demócrata hará historia como la primera mujer y la primera afroamericana de origen indio en llegar a la Casa Blanca.

La elección de la Universidad de Howard tiene un fuerte simbolismo porque no solo se trata del lugar donde estudió Harris sino que también es una institución muy importante para la comunidad afroamericana del país.

La vicepresidenta, Kamala Harris, en una fotografía de archivo. EFE/Jim Lo Scalzo / POOL

Fundada en 1867, la Universidad de Howard es conocida como una de las universidades históricamente negras de Estados Unidos, aquellas que fueron establecidas durante la época de la segregación racial.

Howard, universidad afroamericana



Actualmente, es la universidad donde se gradúa un mayor número de doctorados afroamericanos de todo el país.

Harris ha definido su etapa en Howard como sus “años de formación”, en los que conoció por primera vez su amor por la política, según consta en la web de la facultad.

Allí fue representante del consejo de estudiantes de primer año, formó parte del equipo de debate y se afilió a la hermandad estudiantil Alfa Kappa Alfa.

“En Howard no hay falsas elecciones”



“Lo que Howard me enseñó es que se puede hacer cualquier combinación de cosas, y no una cosa excluyendo la otra. Puedes ser la reina del baile y la mejor estudiante de la clase. En Howard no hay falsas elecciones”, ha afirmado Harris.

Según las encuestas, la contienda del próximo 5 de noviembre entre Kamala Harris y su rival republicano, el expresidente Donald Trump, se perfila como la más ajustada de las últimas décadas, de manera que el ganador podría tardar algunos días en conocerse.

Mientras tanto, el republicano pasará la noche electoral en el centro de convenciones de West Palm Beach (Florida), cerca de su mansión de Mar-a-Lago.

Noticia al Día / EFE