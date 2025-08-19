Karim Khan se aparta de la investigación sobre Venezuela en la CPI

De acuerdo con un documento difundido por la Corte Penal Internacional (CPI), con fecha del lunes 18 de agosto, el fiscal Karim Khan se separó oficialmente del caso Venezuela I.

"El Fiscal respeta la facultad de la Sala de Apelaciones para decidir sobre cuestiones, incluida la existencia de motivos para creer que existe una causal de recusación del Fiscal. En consecuencia, en pleno cumplimiento de la Decisión de la Segunda Sala de Apelaciones, y antes del plazo allí estipulado, el Fiscal solicita respetuosamente a la Presidencia que lo exima de la situación en Venezuela I", expresó.

La decisión se da luego de que cinco jueces de apelaciones solicitaran su retiro el 1° de agosto ante la posible influencia de un vínculo familiar en la investigación. El motivo señalado fue que la cuñada de Khan, la abogada internacional Venkateswari Alagendra, forma parte del equipo legal que representa al presidente Nicolás Maduro.

Ante la solicitud del tribunal, Khan defendió su actuación, asegurando que “no conversó con su cuñada sobre el caso ni coincidió con ella en alguna de las reuniones que tuvo en el contexto de la investigación”. A pesar de estas aclaraciones, la Sala de Apelaciones ratificó la necesidad de que el fiscal se apartara del expediente.

El funcionario aseguró además que no tendrá ninguna participación en el seguimiento del caso, incluyendo el acceso a expedientes o decisiones legales y de investigación. “Siempre actué con imparcialidad. Tras una primera recusación fallida, entendí que mi deber era vigilar continuamente mis obligaciones estatutarias, avanzando con la investigación, no apartándome de ella”, sostuvo Khan, quien lamentó no haber recibido indicaciones claras de la Cámara sobre la necesidad de excusarse.

Con la aceptación de su solicitud, la supervisión directa del expediente quedará ahora en manos de la fiscal adjunta Mame Mandiaye Niang. Además, Khan se comprometió a no tener «ninguna participación en curso» en la situación, ni acceso a documentación confidencial, para preservar la integridad del proceso.

Lee también: CPI iniciará investigación sobre sanciones de EEUU contra Venezuela

Noticia al Día/Información de Vpit