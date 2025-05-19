Kremlin confirmó diálogo telefónico entre Putin y Trump este #19May

La conversación telefónica entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Donald Trump, respectivamente, se llevará a cabo este lunes 19 de mayo a las 17:00 (hora de Moscú – 14:00 GMT), informó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

En sus declaraciones a la prensa, Peskov describió la próxima llamada entre los dos líderes como "una conversación importante" que tendrá lugar en vista de las negociaciones que se realizaron en Estambul la semana pasada.

Por otra parte, en cuanto a una eventual reunión entre Putin y Trump, el portavoz aseveró que "depende de los plazos" que indiquen los dos mandatarios. En este contexto, agregó que, como la reunión entre los dos jefes de Estado debe ser "productiva", debe estar bien preparada. Anteriormente, Peskov ya ha dicho que tal reunión es "necesaria".

"Es necesaria, en primer lugar, desde el punto de vista de las relaciones bilaterales ruso-estadounidenses, así como desde el punto de vista de la discusión, una conversación seria al más alto nivel sobre asuntos internacionales, sobre problemas regionales, incluida, por supuesto, la crisis en torno a Ucrania", manifestó.

A su vez, Trump expresó el pasado viernes que quiere reunirse con su homólogo ruso para resolver el conflicto ucraniano, subrayando que el líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, "no tiene las cartas".

De igual modo, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, declaró el pasado sábado que lo único que podría romper el estancamiento en las negociaciones sobre Ucrania es una conversación directa entre los presidentes de EE.UU. y Rusia. "El presidente [Trump] quiere hacerlo. Quiere hacerlo lo antes posible", aseveróel máximo representante de la diplomacia estadounidense en una entrevista. "Así que ahora solo es cuestión de reunirlos a todos y decidir dónde, cuándo y de qué tratará esa reunión", agregó.

"Un día productivo"

Previamente, el presidente de EE.UU. anunció que el lunes a las 10:00 (14:00 GMT) hablará por teléfono con su par ruso para discutir el conflicto ucraniano y el comercio y que luego llamará a Vladímir Zelenski. "Espero que sea un día productivo, que se produzca un alto el fuego y que esta guerra tan violenta, una guerra que nunca debería haber ocurrido, termine", concluyó.

Mientras, el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, aseguró que la conversación será "exitosa". En su opinión, la llamada "contribuirá en gran medida a identificar dónde estamos y cómo completamos esta negociación".

Antes de la llamada, los líderes del Reino Unido, Keir Starmer; Francia, Emmanuel Macron; Alemania, Friedrich Merz; e Italia, Georgia Meloni, abordaron la crisis ucraniana en la conversación con Trump, informan medios italianos.

Se trata de la tercera conversación telefónica entre Putin y Trump desde principios de año. Tendrá lugar varios días después de las primeras conversaciones directas ruso-ucranianas en tres años celebradas en Estambul el pasado viernes.

Para el periodista y analista internacional José Luis Torremocha la paz en Ucrania depende totalmente de un acuerdo entre Rusia y EE.UU. "Evidentemente no se va a alcanzar rápidamente, aunque las intenciones de Donald Trump van por ahí, pero sí se van a sellar las bases, sobre todo para que en algún momento Ucrania reconozca los territorios rusos", opina el experto.

Noticia al Día/RT