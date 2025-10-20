Kukur Tihar, el festival en Nepal que homenajea a los perros por su lealtad y compañerismo

¿Sabían que en Nepal y en algunas partes de India existe una celebración hindú dedicada a la relación especial entre los perros y los humanos?

Se llama Kukur Tihar y es el segundo día de un festival que dura cinco días llamado Tihar. Tihar se celebra con lámparas y petardos, en forma similar al Diwali que se festeja en India y otros lugares. En Kukur Tihar, las personas ofrecen guirnaldas, tika (puntos rojos) y comida especial como leche, huevos o alimento para perros de alta calidad tanto a perros mascota como a callejeros.

La guirnalda se llama «malla» e indica dignidad y admiración. Indica que quien la lleve es una posesión vital y simboliza las plegarias que acompañan al animal. El tika (punto rojo) dota al perro de un aspecto sagrado y bendice a las personas que se cruzan con el can en este día auspicioso.

