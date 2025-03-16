La Casa Blanca tras envío de miembros del Tren de Aragua a El Salvador: "Es una de las bandas terroristas más violentas y despiadadas del planeta"

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó que el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, ha firmado una Proclamación invocando la Ley de Enemigos Extranjeros con respecto a la Invasión de los EE. UU., por la Organización Terrorista Extranjera Tren de Aragua, utilizando sus poderes centrales como líder de la nación y Comandante en Jefe para defender al pueblo de una amenaza urgente.

"El Tren de Aragua, es una de las bandas terroristas más violentas y despiadadas del planeta. Violan, mutilan y asesinan por deporte. El Tren de Aragua es responsable de algunos de los crímenes más atroces ocurridos en suelo estadounidense en los últimos años, incluyendo los asesinatos de Laken Riley y Jocelyn Nungaray", afirmó la secretaria de prensa de Estados Unidos.

Además, el comunicado cita, agregó que el Tren de Aragua es una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos.

"Este fin de semana, por orden del Presidente, el Departamento de Seguridad Nacional arrestó con éxito a casi 300 terroristas del Tren de Aragua, salvando innumerables vidas estadounidenses. Gracias a la gran labor del Departamento de Estado, estos atroces monstruos fueron extraídos y trasladados a El Salvador, donde ya no podrán representar una amenaza para el pueblo estadounidense".

Estas declaraciones llegan luego de que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confirmara el arribo al país este domingo 16 de marzo, de 238 miembros del Tren de Aragua, para ser trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), por un período de un año con opción a renovar.

President Donald J. Trump signed a Proclamation Invoking the Alien Enemies Act regarding the Invasion of the United States by the Foreign Terrorist Organization Tren De Aragua, using his core powers as President and Commander-in-Chief to defend the American People from an urgent… — Karoline Leavitt (@PressSec) March 16, 2025

