Martes 14 de octubre de 2025
Al Dia

La colección más adorable: Adidas viste a perros y gatos

No es la primera vez que adidas presenta ropa para animales, puesto que ya existe el precedente de la serie que fue lanzada en primavera

Por María Briceño

La colección más adorable: Adidas viste a perros y gatos
Adidas ha lanzado una vanguardista colección de otoño de ropa deportiva para mascotas. Las tiernas imágenes de la campaña muestran a perritos y gatitos vestidos con pequeños chubasqueros, abrigos, chaquetas y chalecos acolchados con un flow callejero marcado por el emblemático logo del trébol de la marca y su clásica triada de rayas.

Entre las opciones disponibles para aquellas personas que quieren abrigar a sus mascotas y que no pasen frío durante los meses más fríos del año, también se encuentran cortavientos, bolsas para transportar a los pequeños peludos y mini chándales con algunos de los diseños más emblemáticos de adidas. Incluso, la compañía ha diseñado jerséis que pueden comprarse a juego con una versión para su compañero humano.

La nueva línea combina moda y practicidad. Además de mantener la estética de la marca, también se le ha concedido importancia a la funcionalidad, ya que el cortavientos es repelente al agua y el chaleco proporciona una capa de abrigo para las bajas temperaturas. Asimismo, las prendas cuentan con detalles reflectantes para que los animalitos se muevan con seguridad durante sus paseos nocturnos.

Por otro lado, la colección está diseñada incluso para los perros y gatos más inquietos, dado que adidas ha incluido cierres a presión y cremalleras para que los dueños puedan vestir a sus mascotas con facilidad y sin tener que batallar con sus amigos del reino animal.

Actualmente, la colección Originals Pet Collection solo está disponible en China, en algunos canales selectos y en socios minoristas. La marca por el momento no ha comunicado si las piezas también estarán a la venta próximamente en otros mercados.

No es la primera vez que adidas presenta ropa para animales, puesto que ya existe el precedente de la serie que fue lanzada en primavera. Tras su éxito, la marca de ropa deportiva se ha aventurado a una segunda propuesta. En este caso, se han mejorado algunos aspectos, como las superficies reflectantes, los tejidos acolchados de felpa y la confección más elegante que en la anterior colección.

