La Corte Suprema de Georgia (EEUU) no extiende el plazo de votos en ausencia de un condado

La Corte Suprema de Georgia anuló este lunes una decisión de un tribunal inferior y dictaminó que los votos en ausencia del condado de Cobb solo pueden ser contabilizados hasta las siete de la noche de mañana, martes, el día central de las elecciones presidenciales.

La decisión de la máxima instancia judicial de este sureño estado afecta a unos 3.000 votantes que habían solicitado más días de plazo para poder entregar sus cartillas de sufragio, tal como se los concedió el magistrado de circuito de este condado, Robert Flournoy.

Flournoy había dado de plazo hasta las 5 de la tarde del próximo 8 de noviembre para que pudieran ser contabilizadas estas cartillas de votación remitidas por correo, siempre y cuando tuvieran el sello postal con fecha del 5 de noviembre.

No obstante, el Supremo georgiano se ha puesto hoy del lado del Comité Nacional Republicano, que había exigido que se mantenga el plazo de mañana, tal como está estipulado en la ley estatal.

La demanda de emergencia había sido interpuesta el pasado viernes por la Asociación Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) y por Southern Poverty Law Center, quienes señalaron que unos 3.000 votantes del condado de Cobb que habían solicitado sus boletas de voto ausente en el plazo estipulado, "no las recibieron a tiempo debido a que el condado no las envió por correo con prontitud".

Según han señalado los abogados de la Junta Electoral de este condado, el problema se originó debido a que se registró un alto volumen de solicitudes de voto en ausencia antes de la fecha límite, más del previsto, lo que no dio tiempo al proveedor de impresión aprobado por el estado a imprimir las cartillas excedentes.

El condado de Cobb se ubica al norte de Atlanta y en las elecciones de 2020 votó a favor del actual presidente de EE.UU., el demócrata Joe Biden, reflejo de un cambio demográfico que ha inclinado la balanza a favor de este partido cuando usualmente votó a favor de los republicanos.

