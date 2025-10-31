La CPI confirma la detención de Rodrigo Duterte

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) solicitó este viernes a los jueces que mantengan en prisión al expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, y que desestimen su apelación contra la decisión de no concederle la libertad provisional, dictada el 26 de septiembre.

El argumento del organismo se basa en la existencia de riesgos de fuga, la posibilidad de interferir en el proceso judicial y el temor a que el acusado cometa nuevos delitos.

En un comunicado, la Fiscalía calificó como “razonable y correcta” la decisión que confirmó la detención de Duterte. Afirmaron que la defensa del exmandatario se fundamenta en un “mero desacuerdo”, distorsionando la motivación del fallo y malinterpretando las normas aplicables al caso.

Los fiscales recordaron que los jueces ya habían encontrado “motivos razonables” para creer que Duterte pudo haber cometido delitos bajo la jurisdicción de la CPI durante su mandato.

Además, subrayaron que su arresto es esencial para garantizar su presencia en un posible juicio, proteger la investigación y prevenir nuevos delitos.

