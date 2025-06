La dura respuesta de Irán a EEUU

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, aparentemente respondió este sábado 8 de marzo a EE.UU. y declaró que "la insistencia" en adelantar negociaciones no tiene por objetivo resolver problemas existentes.

"La insistencia de algunos gobiernos matones en (llevar a cabo) negociaciones no pretende resolver los problemas, sino más bien hacer valer e imponer sus propias expectativas", indicó. "Absolutamente, la República Islámica no aceptará sus expectativas", precisó.

En ese contexto, el líder supremo iraní criticó a los países europeos por hacer declaraciones "irracionales" de que Teherán no cumplió con sus compromisos en el marco del acuerdo nuclear. "Ustedes dicen que Irán no ha cumplido sus compromisos nucleares. Pues bien, ¿ustedes cumplieron los suyos? No cumplieron [sus obligaciones] desde el principio", destacó.

Trump: "Algo podría pasar muy pronto con respecto a Irán"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó este viernes que "algo podría pasar muy pronto con respecto a Irán" y sus intenciones de impedir que el país desarrolle armas nucleares.

"Es un tiempo interesante en la historia del mundo, pero tenemos esta situación con Irán en la que algo podría pasar muy pronto. Supongo que estarán hablando de esto muy pronto", dijo el mandatario, sin especificar a qué se refería, al responder a preguntas de la prensa en la Casa Blanca.

Trump ha expresado en varias ocasiones su deseo de firmar un acuerdo con Teherán que le impida desarrollar armas nucleares. También dijo que había enviado una carta a los líderes iraníes para tratar de negociar.

En respuesta, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró que Teherán no reanudará las conversaciones con Washington mientras el presidente estadounidense continúe con su política de "máxima presión".

Con información de Actualidad RT