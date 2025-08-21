La FDA insta a los consumidores de EEUU a no comer camarones posiblemente radiactivos

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) lanzó una advertencia dirigida a consumidores, distribuidores y minoristas: no deben comer, vender ni servir ciertos camarones crudos congelados de la marca Great Value, comercializados en Walmart.

La alerta se originó cuando la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detectó la posible presencia de Cesio-137 en contenedores procedentes de Indonesia. Posteriormente, pruebas realizadas a productos del distribuidor BMS Foods confirmaron la presencia de esta sustancia radiactiva en los embarques.

Aunque la FDA aclaró que ningún lote contaminado ha ingresado al suministro de alimentos en Estados Unidos, la agencia pidió a los consumidores tomar precauciones. En su comunicado señaló: “Si ha comprado camarones crudos congelados de Walmart que coincidan con esta descripción, deséchelos”.

La FDA determinó que los camarones de BMS Foods violan la Ley Federal de alimentos, medicamentos y cosméticos, ya que podrían haber sido manipulados en condiciones insalubres y “podrían representar un riesgo de seguridad”.

Finalmente, la agencia informó que todos los productos de BMS Foods han sido prohibidos en Estados Unidos hasta que la empresa resuelva las condiciones que generaron la violación.

Lee también: Apareció cadáver del obrero ahogado en la laguna de camarones en Baralt

Noticia al Día/Información de CNN