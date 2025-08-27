Miércoles 27 de agosto de 2025
La increíble historia de Natascha: sobrevivió a ocho años de cautiverio en un sótano

Se convirtió en un símbolo de supervivencia tras haber sido secuestrada a la edad de diez años.

Foto: Instagram de Natasha Kampusch
Natascha Kampusch es una mujer austriaca que se convirtió en un símbolo de supervivencia tras haber sido secuestrada a la edad de diez años.

En marzo de 1998, mientras se dirigía a la escuela, fue capturada por Wolfgang Priklopil, quien la mantuvo en cautiverio durante más de ocho años en un sótano en su casa en las afueras de Viena. Durante ese tiempo, Natascha sufrió una serie de abusos físicos y psicológicos, pero también mostró una notable fortaleza y resistencia.

El 23 de agosto de 2006, Natascha logró escapar de su captor mientras él estaba distraído. Su huida marcó el final de un cautiverio que había atraído la atención mediática internacional.

Tras su liberación, Natascha Kampusch enfrentó el desafío de reconstruir su vida y lidiar con las secuelas emocionales de su experiencia. A lo largo de los años, ha hablado abiertamente sobre su historia, publicando libros y participando en documentales para ayudar a otros que han pasado por situaciones similares.

Wolfgang Priklopil, por su parte, no pudo afrontar las consecuencias de sus actos; se suicidó el mismo día de la fuga de Natascha. Desde entonces, ella ha trabajado en su recuperación y ha buscado vivir una vida normal, aunque siempre marcada por el trauma de su pasado.

Su historia es un testimonio de la resiliencia humana y la capacidad de superar adversidades extremas.

Noticia al Dia

