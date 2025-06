La NASA no pagó horas extras a los astronautas varados en la EEI

Los astronautas de la NASA Suni Williams y Butch Wilmore permanecieron de manera inesperada 278 días adicionales en la Estación Espacial Internacional debido a una avería en su nave, sin embargo, no recibieron ningún pago extra, informa The New York Times.

A pesar de que su estadía representó desafíos físicos, como la pérdida de masa ósea, a los astronautas no se les pagó horas extras ni otro tipo de compensaciones, ya que su situación es tratada como un viaje de negocios gubernamental, en donde se recibe una asignación diaria de cinco dólares. El medio indica que además de su salario anual de aproximadamente 152.258 dólares, recibieron alrededor de 1.430 dólares en total por su tiempo adicional en el espacio.

Noticia al Día/RT