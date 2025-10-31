Viernes 31 de octubre de 2025
La ONU acusa a EEUU de "violar el derecho internacional" al atacar embarcaciones en el Caribe y el Pacífico

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, exige a EEUU ponerle fin a estas acciones que catalogó de "inaceptables". Alegó que las personas a bordo de las embarcaciones atacadas fueron víctimas de "ejecuciones extrajudiciales"

Por Candy Valbuena

La ONU acusa a EEUU de
Buque de asalto anfibio USS "Iwo Jima", uno de los navíos desplegados por EEUU cerca de Venezuela. Foto: EFE/US NAVY/Jonathen E. Davis/Archivo
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) acusó este viernes, 31 de octubre al Gobierno de Estados Unidos de "violar el derecho internacional" con sus ataques aéreos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, que Washington vincula con el tráfico de drogas.

"Estos ataques, y su creciente coste humano, son inaceptables. Estados Unidos debe ponerles fin", exigió el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, tras recordar que más de sesenta personas han muerto en esos ataques perpetrados por las fuerzas armadas estadounidenses, según las informaciones disponibles.

Según el comisionado, las personas a bordo de las embarcaciones atacadas fueron víctimas de "ejecuciones extrajudiciales" y tales acciones deben cesar "independientemente de los presuntos delitos que se les imputen".

La ONU rechaza el escenario de conflicto alegado por EEUU

Una portavoz de Türk dijo que éste ha comunicado a las autoridades estadounidenses la posición de su organismo.

Estados Unidos ha intentado justificar estos bombardeos indicando que forman parte de operaciones necesarias contra las drogas y el terrorismo, y que desde su punto de vista lo que rige sus actos es el derecho internacional humanitario, aplicable únicamente en contextos de conflicto armado.

Sin embargo, la ONU está en desacuerdo con ese argumento y no considera que se trate de un conflicto armado ni que pueda hablarse de hostilidades declaradas.

Por ello, defiende que lo que debe regir son las normas internacionales de los derechos humanos.

En este sentido, las acciones militares de EEUU representan una violación del derecho a la vida y constituyen ejecuciones extrajudiciales, explicó la portavoz Ravina Shamdasani.

EEUU está "obligado" a respetar el derecho internacional

"Según la escasa información facilitada públicamente por las autoridades estadounidenses, ninguna de las personas que se encontraban en las embarcaciones atacadas parecía representar una amenaza inminente para la vida de otras personas ni justificaba el uso de la fuerza armada letal contra ellas en virtud del derecho internacional", detalló.

La ONU reclamó que esos asesinatos sean investigados de forma rápida, independiente y transparente, y aclaró que deben hacerlo las instancias jurisdiccionales de EEUU.

Acotó que llevar a cabo estas investigaciones no es una opción, sino "una obligación" para las autoridades de Washington.

Türk reconoció la gravedad de la problemática del narcotráfico, pero insistió en que EEUU está obligado a respetar el derecho internacional, incluido el contenido en los tratados contra el narcotráfico y de los que este país también forma parte.

El organismo de derechos humanos también aclaró que lo que corresponde en la lucha contra el tráfico de drogas es utilizar métodos policiales, como la interceptación legal de embarcaciones y la detención de los sospechosos.

Lee también: EEUU atacó cuatro embarcaciones en el Pacífico: Reportan 14 muertos y coordinan con México el rescate de un sobreviviente

Noticia al Día/Con información de EFE

Se espera la entrada al país de la onda tropical N° 53 en las próximas horas de este viernes 31-Oct

Bravos dejó en el terreno al Magallanes y aumenta su racha ganadora

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 31 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este viernes 31 de octubre

Mataron a trabajador venezolano cuando intentaba mediar entre bandas rivales dentro de una gasolinera en Chile

Detenido hombre por ocultar marihuana en un saco de alimento para animales en Apure

Graban a profesor enfurecido tras descubrir que la mayoría de sus alumnos usaron ChatGPT para realizar un examen

"Ya son 23 aeronaves del narcotráfico inutilizadas durante el 2025″: Padrino López

Raúl González, de

Exigirán pena máxima para el asesino de la venezolana Yaidy Garnica en Chile

Los Bulls de Chicago extienden su invicto en el arranque de temporada

Pnb mató a joven dentro de un bodegón en Valencia

Hallan muerto a venezolano tras alertar a sus familiares que era víctima de una extorsión en Brasil

Karol G domina la moda: Lanza su esperada línea de ropa tras impactantes fotos

La UJGH y líderes empresariales definen la

Más de un 156 % se ha recuperado la producción de carbón en Venezuela: Afirmó el ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Héctor Silva

Falleció a los 54 años la actriz y modelo Hilda Fuenmayor, recordada por su papel en Radio Rochela

Con sello venezolano: Innovaciones en rejuvenecimiento celular establecen un nuevo hito científico

La ONU acusa a EEUU de

