La policía paró a Macron en Nueva York y riendo llamó a Trump: ‘Todo está congelado por ti’

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se enfrentó a una inusual situación el lunes por la noche cuando quedó varado en las calles de Nueva York después de que la policía bloqueara las calles para dejar paso a la comitiva de Donald Trump, en el marco del despliegue de seguridad por la octogésima Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA, por sus siglas en inglés).

Cuando el presidente europeo intentó avanzar por una de las avenidas neoyorquinas quedó detenido en un corte policial debido a la pronta aparición de la caravana que trasladaba al mandatario norteamericano. “Lo siento, presidente, realmente lo siento”, se disculpó primero un oficial ante la figura de Macron al explicarle que no podía dejarlo pasar.

Sin autorización para continuar su camino, Macron se apoyó sobre un rodado, tomó su teléfono y llamó a Trump. “¿Cómo estás? Adiviná qué. Estoy esperando en la calle porque está todo cortado por vos”, le dijo entre risas el mandatario francés a su par estadounidense, según aseguraron los medios locales.

Toda la secuencia quedó grabada por varios medios presentes en ese instante y fue ampliamente compartida en las redes. Macron acababa de salir de la Asamblea General de la ONU, donde reconoció al Estado palestino en un discurso el lunes.

Macron en la ONU

El anuncio del presidente francés Macron en el salón de la Asamblea General de la ONU recibió fuertes aplausos de los más de 140 líderes presentes. La delegación palestina, incluido su embajador en ese organismo internacional, Riyad Mansour, se puso de pie mientras el mandatario europeo hacía la declaración.

“Fiel al compromiso histórico de mi país con Oriente Medio, con la paz entre israelíes y palestinos, por eso declaro que hoy Francia reconoce el Estado de Palestina”, afirmó Macron.

Andorra, Bélgica, Luxemburgo, Malta y Mónaco también anunciaron o confirmaron su reconocimiento de un Estado palestino, un día después de que el Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal lo hicieran. Alemania, Italia y Japón participaron en la conferencia; sin embargo, no reconocieron a Palestina como Estado.

Noticia al Día / La Nación