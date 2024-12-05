La Policía surcoreana abre una investigación contra el presidente Yoon por posible traición

La Policía surcoreana abrió este jueves una investigación al presidente del país, Yoon Suk-yeol, por las acusaciones de que cometió traición al declarar el martes la ley marcial, que luego fue revocada.

El caso ha sido asignado al equipo de Seguridad bajo las órdenes de la Oficina Nacional de Investigación de la Agencia Nacional de Policía, después de que se presentaran dos denuncias, según detalló un oficial del cuerpo en declaraciones a la agencia local Yonhap.

Una de las denuncias fue presentada por el partido opositor minoritario Rebuilding Korea Party, mientras que la otra fue consignada por un grupo de 59 activistas.

Las denuncias acusan no sólo a Yoon, sino también al exministro de Defensa Kim Yong-hyun, al jefe del Estado Mayor del Ejército, general Park An-su, y al ministro del Interior, Lee Sang-min, por su papel en la declaración y posterior levantamiento de la ley marcial.

El exministro de Defensa Kim Yong-hyun, cuya dimisión se hizo efectiva este jueves, ordenó a las tropas infiltrarse en la Asamblea Nacional y bloquear a los legisladores para que no entraran en el recinto tras decretarse el martes la ley marcial, explicó hoy el viceministro de Defensa, Kim Seon-ho.

También hoy, la principal formación opositora en Corea del Sur, el Partido Democrático (PD), anunció su intención de votar el sábado la moción para la destitución del presidente Yoon, por haber decretado la ley marcial el pasado martes con aparentes motivaciones políticas.

El anuncio llega después de que la moción, firmada por 191 parlamentarios opositores el jueves, fuera presentada ante la Asamblea Nacional poco después de la medianoche de hoy.

Noticia al Dia / EFE