La Procuraduría General de Colombia apela la condena contra Álvaro Uribe

La Procuraduría General de la Nación apeló este lunes el fallo de primera instancia que condenó al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, a 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno en actuación penal, recogen medios locales.

Según el documento firmado por el procurador Bladimir Cuadro, durante el fallo existieron vacíos en la valoración y evaluación de las pruebas presentadas en la etapa de juicio. "Los errores en la apreciación de la prueba, principalmente la incorrecta observación objetiva de la misma, llevaron a la indebida aplicación de la figura de la determinación", reza el texto presentado ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Además, alega que no se logró establecer la tipicidad de la conducta por la que fue acusado el exmandatario.

Por su parte, el representante legal de Uribe Vélez, Jaime Granados Peña, presentará formalmente su recurso de apelación el próximo 13 de agosto.

