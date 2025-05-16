La tiktoker Valeria Márquez asesinada en México había denunciado publicamente a su exnovio

La influencer de 23 años, Valeria Márquez, que fue asesinada en México mientras realizaba una transmisión en vivo desde su cuenta de TikTok había denunciado a su exnovio.

El hecho de sangre ocurrió en el salón de belleza «Blossom The Beauty Lounge”, ubicado en Zapopan, Jalisco, México.

Según las investigaciones, Márquez recibió varios disparos luego de abrirle a un supuesto repartidor que debía entregarle un regalo. El sujeto huyó en una motocicleta.

En medio de la conmoción en redes sociales, varios seguidores han exigido a las autoridades una investigación exhaustiva sobre la expareja de la influencer, quien podría estar presuntamente implicado.

Esto, luego de que Márquez hiciera públicos unos mensajes donde era amenazada por su exnovio y expresaba que temía por su integridad.

“Fue mi actual pareja con la cual vivía, por eso digo que es mi ‘ex’. Y hago responsable a esa persona de cualquier cosa que me llegue a pasar a mí y a mi familia. Hasta si me tengo que salir de la ciudad”, escribió Márquez en su red social.

