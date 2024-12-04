La venezolana Katherine Martínez figura en la lista de la BBC de las 100 mujeres más inspiradoras e influyentes del mundo en 2024

La BBC reveló su lista de 100 mujeres inspiradoras e influyentes de todo el mundo para 2024, entre ellas se encuentran la Premio Nobel de la Paz Nadia Murad, la activista y sobreviviente de violación Gisèle Pelicot, la actriz Sharon Stone, las atletas olímpicas Rebeca Andrade y Allyson Felix, la cantante Raye, la artista visual Tracey Emin, la activista climática Adenike Oladosu, la escritora Cristina Rivera Garza, la abogada venezolana Katherine Martínez, entre otras féminas maravillosas.

Katherine Martínez, abogada venezolana de derechos humanos figura entre las ‘BBC 100 Mujeres 2024’, lista que fue publicada el martes, 3 de diciembre y reconoce a mujeres inspiradoras e influyentes de todo el mundo que han brindando aportes en diferentes áreas.

Martínez es directora de la organización no gubernamental (ONG) Prepara Familia, que se dedica a la asistencia, acompañamiento y defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes hospitalizados, o con patologías crónicas, y de las mujeres cuidadoras.

“Muchos de los pacientes jóvenes en el hospital infantil José Manuel de Los Ríos en Caracas, Venezuela, vienen de hogares de bajos recursos y con una sola madre o padre. Prepara Familia, una ONG fundada por Katherine Martínez, les provee lo esencial; ropa, medicamentos y comida, además de apoyo psicológico”, detalla el portal británico.

BBC señaló que como abogada de derechos humanos, Martínez guarda un registro de lo que ella y su equipo ven como violaciones de los derechos humanos contra los niños y las mujeres que los cuidan en el entorno hospitalario, “para permitir a las víctimas solicitar indemnización”.

Su trayectoria

Katherine Martínez es una defensora de derechos humanos. En el año 2008 fundó Prepara Familia y desde entonces ha estado al frente de la ONG que acompaña y defiende los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en situaciones médicas graves.

En 2019, le otorgaron el Premio de Derechos Humanos de la Embajada de Canadá en Venezuela y el Centro para la Paz y los Derechos Humanos “Padre Luis María Olaso” de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

En los últimos años, se ha encargado de visibilizar los problemas a los que se enfrentan las personas en los hospitales. Martínez denunció que entre 2017 y 2022 murieron al menos 75 niños y adolescentes con enfermedades crónicas, la mayoría eran pacientes del hospital pediátrico J.M. de los Ríos en Caracas.

BBC 100 mujeres 2024

El portal de noticias detalló que el equipo 100 Mujeres de la BBC elaboró la lista de finalistas basada en los nombres recopilados a través de investigación y de sugerencias de la red de equipos de los 41 idiomas del Servicio Mundial de la BBC, así como de la unidad BBC Media Action.

En la lista se encuentran mujeres como la Premio Nobel de la Paz Nadia Murad, la activista y sobreviviente de abuso sexual Gisèle Pelicot, la actriz Sharon Stone, las atletas olímpicas Rebeca Andrade y Allyson Felix, la cantante Raye, la artista visual Tracey Emin, la activista climática Adenike Oladosu y la escritora Cristina Rivera Garza.

“Desde enfrentarse a conflictos mortales y crisis humanitarias en Gaza, Líbano, Ucrania y Sudán, hasta ser testigos de la polarización de las sociedades tras un número récord de elecciones alrededor del mundo, las mujeres han tenido que cavar hondo y encontrar nuevos niveles de resiliencia”, destacó el medio.

La BBC reiteró que reconoce el precio que este año han tenido que pagar las mujeres, “celebrando a aquellas que, gracias a su resiliencia, están impulsando el cambio, al tiempo que el mundo cambia a su alrededor”.

