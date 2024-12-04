Domingo 21 de septiembre de 2025
Al Dia

La venezolana Katherine Martínez figura en la lista de la BBC de las 100 mujeres más inspiradoras e influyentes del mundo en 2024

La BBC reveló su lista de 100 mujeres inspiradoras e influyentes de todo el mundo para 2024, entre ellas se…

Por Candy Valbuena

La venezolana Katherine Martínez figura en la lista de la BBC de las 100 mujeres más inspiradoras e influyentes del mundo en 2024
Katherine Martínez, Venezuela, Abogada de derechos humanos. Foto: BBC
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La BBC reveló su lista de 100 mujeres inspiradoras e influyentes de todo el mundo para 2024, entre ellas se encuentran la Premio Nobel de la Paz Nadia Murad, la activista y sobreviviente de violación Gisèle Pelicot, la actriz Sharon Stone, las atletas olímpicas Rebeca Andrade y Allyson Felix, la cantante Raye, la artista visual Tracey Emin, la activista climática Adenike Oladosu, la escritora Cristina Rivera Garza, la abogada venezolana Katherine Martínez, entre otras féminas maravillosas.

Katherine Martínez, abogada venezolana de derechos humanos figura entre las ‘BBC 100 Mujeres 2024’, lista que fue publicada el martes, 3 de diciembre y reconoce a mujeres inspiradoras e influyentes de todo el mundo que han brindando aportes en diferentes áreas.

Katherine Martínez, es abogada de derechos humanos y figura entre las ‘BBC 100 Mujeres 2024’. Foto: Agencias

Martínez es directora de la organización no gubernamental (ONG) Prepara Familia, que se dedica a la asistencia, acompañamiento y defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes hospitalizados, o con patologías crónicas, y de las mujeres cuidadoras.

“Muchos de los pacientes jóvenes en el hospital infantil José Manuel de Los Ríos en Caracas, Venezuela, vienen de hogares de bajos recursos y con una sola madre o padre. Prepara Familia, una ONG fundada por Katherine Martínez, les provee lo esencial; ropa, medicamentos y comida, además de apoyo psicológico”, detalla el portal británico.

BBC señaló que como abogada de derechos humanos, Martínez guarda un registro de lo que ella y su equipo ven como violaciones de los derechos humanos contra los niños y las mujeres que los cuidan en el entorno hospitalario, “para permitir a las víctimas solicitar indemnización”.

Su trayectoria

Katherine Martínez es una defensora de derechos humanos. En el año 2008 fundó Prepara Familia y desde entonces ha estado al frente de la ONG que acompaña y defiende los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en situaciones médicas graves.

En 2019, le otorgaron el Premio de Derechos Humanos de la Embajada de Canadá en Venezuela y el Centro para la Paz y los Derechos Humanos “Padre Luis María Olaso” de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

En los últimos años, se ha encargado de visibilizar los problemas a los que se enfrentan las personas en los hospitales. Martínez denunció que entre 2017 y 2022 murieron al menos 75 niños y adolescentes con enfermedades crónicas, la mayoría eran pacientes del hospital pediátrico J.M. de los Ríos en Caracas.

BBC 100 mujeres 2024

El portal de noticias detalló que el equipo 100 Mujeres de la BBC elaboró la lista de finalistas basada en los nombres recopilados a través de investigación y de sugerencias de la red de equipos de los 41 idiomas del Servicio Mundial de la BBC, así como de la unidad BBC Media Action.

En la lista se encuentran mujeres como la Premio Nobel de la Paz Nadia Murad, la activista y sobreviviente de abuso sexual Gisèle Pelicot, la actriz Sharon Stone, las atletas olímpicas Rebeca Andrade y Allyson Felix, la cantante Raye, la artista visual Tracey Emin, la activista climática Adenike Oladosu y la escritora Cristina Rivera Garza.

“Desde enfrentarse a conflictos mortales y crisis humanitarias en Gaza, Líbano, Ucrania y Sudán, hasta ser testigos de la polarización de las sociedades tras un número récord de elecciones alrededor del mundo, las mujeres han tenido que cavar hondo y encontrar nuevos niveles de resiliencia”, destacó el medio.

La BBC reiteró que reconoce el precio que este año han tenido que pagar las mujeres, “celebrando a aquellas que, gracias a su resiliencia, están impulsando el cambio, al tiempo que el mundo cambia a su alrededor”.

Lee también: Las 25 mujeres más poderosas del 2024

Noticia al Día/Con información de BBCMundo/El Diario

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Verstappen arrasa en Azerbaiyán y revive la lucha por el título

Verstappen arrasa en Azerbaiyán y revive la lucha por el título

Silvio Rodríguez inicia en La Habana su gira latinoamericana: “Se lo contaré a mis hijos”

Silvio Rodríguez inicia en La Habana su gira latinoamericana: “Se lo contaré a mis hijos”

El papa León XIV celebra Misa desde la parroquia de Santa Ana en el Vaticano:

El papa León XIV celebra Misa desde la parroquia de Santa Ana en el Vaticano: "Lo que tenemos es un don de Dios"

Joven que sufrió accidente de tránsito necesita ayuda económica para cubrir sus gastos en UCI

Joven que sufrió accidente de tránsito necesita ayuda económica para cubrir sus gastos en UCI

Más de 500 pacientes serán intervenidos a través del Plan quirúrgico de cataratas

Más de 500 pacientes serán intervenidos a través del Plan quirúrgico de cataratas "Que bien te ves, San Francisco"

La supermodelo Bella Hadid aparece desde un hospital donde «lucha en silencio» contra la enfermedad de Lyme

La supermodelo Bella Hadid aparece desde un hospital donde «lucha en silencio» contra la enfermedad de Lyme

Asesinan al futbolista ecuatoriano Jonathan

Asesinan al futbolista ecuatoriano Jonathan "Speedy" González

Real Madrid vence al Espanyol y mantiene su invicto en LaLiga

Real Madrid vence al Espanyol y mantiene su invicto en LaLiga

Verstappen se lleva la pole del GP de Azerbaiyán

Verstappen se lleva la pole del GP de Azerbaiyán

Rihanna anuncia el nacimiento de su tercer retoño: Es una niña

Rihanna anuncia el nacimiento de su tercer retoño: Es una niña

Hansi Flick afirma que recuperación de Lamine Yamal necesita más tiempo

Hansi Flick afirma que recuperación de Lamine Yamal necesita más tiempo

Everson Pereira pegó su primer Grand Slam en Grandes Ligas

Everson Pereira pegó su primer Grand Slam en Grandes Ligas

Eugenio Suárez conectó el vuelacerca 47 de la temporada en triunfo clave de Marineros

Eugenio Suárez conectó el vuelacerca 47 de la temporada en triunfo clave de Marineros

Trillizas idénticas: Un hecho que ocurre una vez cada cien mil embarazos

Trillizas idénticas: Un hecho que ocurre una vez cada cien mil embarazos

FANB rescata a secuestrado y logra detener a un miembro de la banda “El Virolo”

FANB rescata a secuestrado y logra detener a un miembro de la banda “El Virolo”

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Diveana lanza la versión de lujo de

Diveana lanza la versión de lujo de "Tus Ojos"

Este 21 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Paz: compromiso que cruza fronteras bajo el lema “Actúa ahora por un mundo pacífico”

Este 21 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Paz: compromiso que cruza fronteras bajo el lema “Actúa ahora por un mundo pacífico”

El papa León XIV celebra Misa desde la parroquia de Santa Ana en el Vaticano:

El papa León XIV celebra Misa desde la parroquia de Santa Ana en el Vaticano: "Lo que tenemos es un don de Dios"

Venezuela Sub-17 femenina continúa haciendo historia avanzando a la final del Sudamericano de Voleibol

Venezuela Sub-17 femenina continúa haciendo historia avanzando a la final del Sudamericano de Voleibol

Silvio Rodríguez inicia en La Habana su gira latinoamericana: “Se lo contaré a mis hijos”

Silvio Rodríguez inicia en La Habana su gira latinoamericana: “Se lo contaré a mis hijos”

Noticias Relacionadas

Al Dia

Diveana lanza la versión de lujo de "Tus Ojos"

Desde finales de los años 80, Diveana se consolidó como una de las voces más icónicas de Venezuela y Latinoamérica.
Al Dia

Este 21 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Paz: compromiso que cruza fronteras bajo el lema “Actúa ahora por un mundo pacífico”

“Actúa ahora por un mundo pacífico”, es la consigna promovida por la Organización de las Naciones Unidas,
Al Dia

Diveana lanza la versión de lujo de "Tus Ojos"

Desde finales de los años 80, Diveana se consolidó como una de las voces más icónicas de Venezuela y Latinoamérica.
Zulia

Conozca las avenidas que estarán cerradas por motivo de la Ciclovía en Maracaibo este domingo 21-Sep

El cierre se llevará a cabo a partir de las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 am

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025