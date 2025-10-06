Domingo 05 de octubre de 2025
Por María Briceño

La venezolana Linda Parra fue la única latina reconocida como exalumna distinguida de la Universidad de Toledo
Foto: Capture
La venezolana Linda Parra, fue la única latina en recibir el reconocimiento de la Universidad de Toledo, como exalumna distinguida del 2025, donde le hicieron la entrega de premios por sus contribuciones a la comunidad latina de Ohio.

Parra fue reconocida con los premios del Gobernador del Estado, como Hispana Distinguida de Ohio, Diamanté Awards como Líder Latina, Federación Americana de Publicidad como Campeona Mosaic, y Zonta Club de Toledo como Mujer de Logros.

Parra ha ayudado a personas y familias de 15 países, Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, México, Honduras, El Salvador, Guatemala, Bolivia, Nicaragua, Haití, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico.

Quién es Linda Parra

Linda Parra es la fundadora y directora ejecutiva y Community Projects, Inc. y 96.5 FM. Nacida y criada en Venezuela, Parra desarrolló un profundo conocimiento de los desafíos que enfrentan las poblaciones desfavorecidas.

Tras mudarse a Toledo en el año 2000 y no encontrar ninguna programación de radio local en español, Parra se motivó a crear una. Para 2006, lanzó el primer programa de radio completamente en español en el área de Toledo.

En 2008, fundó Nuestra Gente Community Projects, Inc., una organización sin fines de lucro que ofrece exámenes de salud y otros servicios a la comunidad hispana de Toledo. Utilizando su organización sin fines de lucro como plataforma de lanzamiento, Parra obtuvo una licencia de FM de baja potencia de la FCC en 2014, WVZC 96.5 FM.

En 2016, Parra obtuvo su licenciatura en la Universidad de Toledo y un año después lanzó la primera estación de radio en español con transmisión las 24 horas en el noroeste de Ohio. La estación transmite música, noticias locales e internacionales y programas de entrevistas las 24 horas, los 7 días de la semana.

Con más de 20 años de experiencia en organizaciones sin fines de lucro, Parra se centra en brindar apoyo educativo, seguridad alimentaria y mobiliario esencial para brindar una red de seguridad y crear entornos domésticos estables y propicios, además de servicios de interpretación, traducción y transporte. Su trabajo ha proporcionado recursos cruciales a cientos de familias.

