“Lamento algunas de mis publicaciones sobre el presidente Trump, fueron demasiado lejos”: Elon Musk

El multimillonario Elon Musk dijo este miércoles que se arrepiente de algunas de sus recientes publicaciones en las redes sociales sobre el presidente Donald Trump.

“Lamento algunas de mis publicaciones sobre el presidente @realDonaldTrump de la semana pasada. Fueron demasiado lejos”, dijo Musk en una publicación en X.

La relación de Musk con Trump se deterioró de manera espectacular y pública la semana pasada cuando ambos hombres intercambiaron burlas en sus respectivas plataformas de redes sociales.

Hasta hace poco, Musk era un aliado cercano de Trump en el Gobierno y codirector del Departamento de Eficiencia Gubernamental de su administración, donde el multimillonario tecnológico encabezó los despidos masivos de trabajadores federales.

Pero su relación se agrió cuando Musk criticó el enorme proyecto de ley sobre impuestos y política interna de Trump, calificándolo de “abominación repugnante” por su previsto impacto negativo en las finanzas del gobierno estadounidense.

El CEO de Tesla intensificó sus críticas al compartir comentarios de hace años de Trump y otros legisladores republicanos que plantearon preocupaciones sobre el gasto del gobierno estadounidense y el déficit presupuestario.

Las acciones de Tesla (TSLA), que cotizan en la bolsa de Frankfurt, Alemania, se dispararon luego de que Musk retrocediera en X y subieron un 2,4 % en el día.

En los archivos de Jeffrey Epstein

Entre las publicaciones de Musk en X la semana pasada había una afirmación de que Trump habría perdido las elecciones presidenciales del año pasado sin él y de que el mandatario está “en” los archivos de Jeffrey Epstein.

Epstein fue un pedófilo convicto que murió en la cárcel en 2019 antes de enfrentarse a un juicio por cargos de tráfico sexual. Musk no proporcionó ninguna prueba para respaldar su afirmación de que el nombre de Trump está incluido en los registros no publicados relacionados con Epstein.

La inclusión del nombre de una persona en archivos relacionados con el caso no indica por sí misma que haya sido acusada de ningún delito.

Por su parte, Trump dijo en una publicación en su plataforma Truth Social la semana pasada que podría rescindir los contratos y subsidios gubernamentales concedidos a las empresas de Musk.

El presidente también dijo el viernes a Dana Bash, de CNN, que “ni siquiera estaba pensando en Elon” y que no hablaría con Musk “por un tiempo”.

En un episodio pregrabado del podcast “Pod Force One” del New York Post, publicado el miércoles, Trump dijo estar “decepcionado” con Musk. El presidente afirmó no tener resentimientos contra el director ejecutivo de Tesla y añadió que le “sorprendí mucho” que el multimillonario criticara su proyecto de ley de recortes de impuestos.

“No sé cuál es su problema, la verdad, no lo sé. No he pensado mucho en él últimamente”, declaró Trump a la presentadora del podcast, Miranda Devine.

Enfriando el conflicto

En los últimos días, Musk suavizó su tono hacia Trump, borrando algunas de sus publicaciones X más provocativas, incluyendo una relacionada con Epstein y otra que coincidía con la sugerencia de que Trump debería ser sometido a un juicio político.

Incluso el viernes pasado, en el calor de la disputa, Musk mostró su apoyo a una publicación X del multimillonario inversor Bill Ackman que instaba a Musk y Trump a “hacer las paces”. Musk afirmó que Ackman “no se equivocaba”.

Musk también parece apoyar la postura firme del Gobierno de Trump ante las protestas en Los Ángeles, desatadas por las redadas federales de inmigración: publicó banderas estadounidenses en respuesta a una publicación del vicepresidente J. D. Vance el lunes que decía que “el presidente no tolerará disturbios ni violencia”.

Musk ha apoyado durante mucho tiempo el cierre de fronteras, las deportaciones y el control de la inmigración ilegal, en sintonía con la administración Trump.

En su publicación X del miércoles, Musk no especificó de qué comentarios previos sobre Trump se arrepentía de haber publicado.

“Cometió un error”, dijo su padre

La publicación conciliatoria llega días después de los comentarios de su padre, Errol Musk, quien afirmó que su hijo había “cometido un error” al iniciar una pelea con el presidente.

“Trump prevalecerá. Él es el presidente”, declaró Errol el sábado en una entrevista en video con el periódico ruso Izvestia.

Errol, quien mantiene una relación tensa con su hijo, también afirmó creer que ambos finalmente se reconciliarán. “Es solo un pequeño detalle. Se acabará mañana”, concluyó.

Con información de Sam Hudson, Clare Duffy and Amy O’Kruk, Betsy Klein, Hadas Gold, Alayna Treene, Kevin Liptak, Kristen Holmes y Kit Maher.

