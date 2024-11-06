Las acciones de Tesla suben y Trump elogia a Musk llamándolo la "nueva estrella"

Las acciones de Tesla subieron este miércoles 6 de noviembre en un 12 % en la preapertura de Wall Street luego de que Donald Trump, expresidente y candidato del Partido Republicano a la presidencia de EE.UU., se proclamara ganador de las elecciones presidenciales, informa Reuters.

Musk, director ejecutivo de Tesla, ha sido un abierto partidario de Trump y ha respaldado al expresidente durante toda la campaña electoral.

Durante su discurso de victoria celebrado en Florida, Donald Trump elogió a Musk llamándolo un "supergenio". "Tenemos una nueva estrella. Ha nacido una estrella, Elon. Qué tipo más maravilloso", dijo el político republicano.

Asimismo, aplaudió el trabajo del hombre más rico del mundo para impulsar el sector espacial de EE.UU. con los esfuerzos de su empresa SpaceX. Además, dijo que el empresario "salvó muchas vidas" cuando proporcionó servicios de Starlink en Carolina del Norte tras el paso del huracán Helene. "Tenemos que proteger a nuestros genios, no tenemos tantos", añadió.

Semanas atrás, Donald Trump aseguró que, en caso de ser elegido para un segundo mandato, le pediría a Musk que ocupe el cargo de secretario de Reducción de Costos, porque lo considera "un gran hombre de negocios" que "sabe recortar gastos".

"Tendremos un nuevo puesto: secretario de reducción de costos. Elon quiere ocupar ese puesto y contamos con gente increíble. Está dirigiendo una gran empresa", afirmó entonces el expresidente.

Noticia al Día/RT