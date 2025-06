Las características sin precedentes de ‘la guerra de 12 días’ entre Irán e Israel

El conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán —que concluyó el martes con un alto el fuego— presentó características únicas.

Las partes involucradas adoptaron medidas de escalada sin precedentes en sus enfrentamientos anteriores.

Instalaciones nucleares iraníes atacadas por primera vez



Por primera vez fueron atacadas instalaciones nucleares en territorio iraní. Israel atacó las instalaciones de Natanz e Isfahán el primer día de su ofensiva, el 13 de junio.

Los primeros ataques dañaron gravemente el mayor centro de enriquecimiento de uranio de Irán en Natanz. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) informó inicialmente que los ataques solo habían dañado la parte superficial de la planta. Posteriormente revisó su evaluación y confirmó "impactos directos" en las naves de enriquecimiento subterráneas.

Tel Aviv también atacó varias instalaciones en Isfahán relacionadas con el combustible nuclear. Posteriormente, Estados Unidos se sumó al ataque contra estos emplazamientos, además de atacar el sitio más profundo y clave del programa nuclear iraní en Fordo.

Al respecto, Rabia Akhtar, investigadora de Harvard, cree que los ataques a instalaciones nucleares no militares han roto un tabú que existía desde hace mucho tiempo. "En esta nueva realidad, la lección para Irán es contundente: solo un arma nuclear puede garantizar que esto no vuelva a ocurrir. El tabú no era solo contra el uso de armas nucleares, sino también contra el bombardeo de infraestructuras nucleares. Esa línea ha sido borrada", expuso en las redes sociales.

Primera vez que EE.UU. ataca territorio iraní



A pesar de que Estados Unidos e Irán no mantienen relaciones diplomáticas desde hace más de 45 años y tienen constantes roces, Washington no había atacado directamente territorio iraní.

La anterior escalada entre los dos países ocurrió durante el primer mandato de Trump, cuando el Ejército estadounidense mató al general Qasem Soleimani, jefe de la Fuerza Quds.

Al atacar las instalaciones nucleares del país persa, Washington ha llevado su enfrentamiento con Irán a un nuevo y más peligroso nivel.

Primer uso del ‘padre de todas las bombas’



Para su ataque contra las instalaciones nucleares iraníes, Estados Unidos utilizó por primera vez la bomba antibúnker GBU-57, también conocida como el ‘padre de todas las bombas’. Esa bomba, guiada por GPS, se conoce oficialmente como Massive Ordnance Penetrator, o MOP (Penetrador de Munición Masiva), y se considera como la mayor bomba no nuclear de EE.UU.

Washington comenzó a diseñar el arma en 2004, durante el gobierno de George W. Bush, específicamente para derrumbar las montañas que protegen algunas de las instalaciones nucleares más profundas de Irán y la República Popular Democrática de Corea. La bomba tiene una longitud de 6,2 metros y pesa 13.600 kilos (con una ojiva de 2.600 kilos).

Irán utiliza por primera vez misiles balísticos avanzados



Teherán también sacó un as de la manga haciendo uso de algunos de sus nuevos desarrollos armamentísticos, en particular el misil Kheibar Shekan.

"En esta operación se utilizó por primera vez el misil balístico de ojivas múltiples Kheibar Shekan, de la tercera generación de misiles aeroespaciales de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), empleando tácticas nuevas y sorprendentes para un ataque más preciso, destructivo y efectivo", comunicó el organismo militar.

El misil, que tiene un alcance de hasta 1.400 kilómetros, fue presentado en 2022 durante el 43.º aniversario de la Revolución iraní.

Noticia al Día/RT