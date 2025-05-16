Las primeras imágenes de la reunión entre Rusia y Ucrania en Estambul

Aparecieron las primeras imágenes de la reunión de las delegaciones de Rusia y Ucrania en Estambul, las primeras negociaciones directas entre los dos países desde 2022.

Lee también: https://notisclepr5c-la.com/al-dia/aplazadas-por-un-dia-las-negociaciones-entre-rusia-y-ucrania/

La reunión comenzó con un discurso del ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan.

El canciller turco declaró que, desde el inicio del conflicto, Ankara tomó "medidas intensivas" para ponerle fin. Indicó que hay que lograr lo antes posible un alto el fuego.

"Tenemos ante nosotros dos caminos: uno nos lleva a la paz, el otro nos conducirá a más destrucción. Las propias partes decidirán qué camino eligen", manifestó Fidan. "Determinaremos juntos los próximos pasos. Esta reunión determinará un futuro encuentro entre los líderes de los países. Creemos que estas negociaciones conducirán a una posible paz. Turquía siempre estará cerca del proceso de pacificación", concluyó.

La delegación rusa está encabezada por el asistente de Vladímir Putin, Vladímir Medinski, e integrada por Mijaíl Galuzin, viceministro de Asuntos Exteriores; Ígor Kostiukov, jefe de la Dirección General del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas; y Alexánder Fomín, viceministro de Defensa.

Mientras tanto, 12 funcionarios de Kiev participan en las negociaciones, entre ellos los jefes adjuntos del Servicio de Seguridad, del Estado Mayor General y del Ministerio de Asuntos Exteriores. La delegación ucraniana está liderada por el ministro de Defensa, Rustem Umérov.

Negociaciones aplazadas

Las negociaciones entre Moscú y Kiev debían celebrarse este jueves a propuesta del presidente ruso, Vladímir Putin. La delegación rusa se encontraba en Estambul esperando a la parte ucraniana, mientras que líder del régimen ucraniano, Vladímir Zelenski, llegó a Ankara junto con varios funcionarios para reunirse con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

En una rueda de prensa ofrecida tras llegar a Ankara, Zelenski aseguró que "aún no conocía de manera oficial" el nivel de la delegación rusa –aunque su composición había sido anunciada públicamente por el Kremlin en la víspera–, para enseguida tachar su nivel de "una farsa". "Tenemos que entender cuál es el nivel de la delegación rusa y cuál es su mandato, si son capaces de hacer algo por sí mismos", declaró, al agregar que primero iba a reunirse con el mandatario turco.

Paralelamente, la vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, advirtió que el régimen de Kiev está tratando de convertir las conversaciones ruso-ucranianas en un ‘show’ y destacó la abundancia de declaraciones "contradictorias e incluso mutuamente excluyentes" desde Kiev. A su vez, Medinski recordó que la composición de la delegación rusa fue aprobada por el presidente del país y "dispone de todas las competencias y autoridad necesarias para llevar a cabo las negociaciones". La delegación tiene la determinación de "buscar posibles soluciones y puntos en común", indicó.

Pasadas varias horas, la Oficina de Zelenski publicó un decreto sobre la composición de la delegación ucraniana en las negociaciones con Rusia en Estambul.

Noticia al Día/RT