Las últimas horas de Jeffrey Epstein: Revelan nuevo video clave

Las autoridades estadounidenses divulgaron este lunes el último video del financiero Jeffrey Epstein con vida, grabado el día antes de su muerte en prisión, donde se encontraba acusado de tráfico sexual de menores.

El material se hizo público como parte de la investigación sobre su fallecimiento, cuyas circunstancias siguen sin esclarecerse. Las imágenes fueron grabadas el 9 y 10 de agosto de 2019, pocas horas antes de que su cuerpo fuera encontrado sin signos vitales en su celda.

La grabación pretende mostrar que Epstein entró en su celda la noche del 9 de agosto acompañado por un guardia, y después nadie más habría ingresado al lugar.

Anteriormente, Axios informó que el FBI y el Departamento de Justicia de EE.UU. llegaron a la conclusión de que no hay pruebas de que fuera asesinado. Los investigadores no encontraron "ninguna lista incriminatoria de clientes" del financiero, "ninguna prueba creíble […] de que Epstein chantajeara a personas prominentes" y ninguna "prueba que pudiera justificar una investigación contra terceros no imputados", señaló el medio, citando el comunicado oficial de las autoridades.

El documento salió a la luz en medio del creciente conflicto entre el empresario Elon Musk y el presidente de EE.UU., Donald Trump. El mes pasado, en medio de un tenso choque verbal, el multimillonario vinculó al mandatario con el caso de Epstein. Sin embargo, posteriormente eliminó la publicación al respecto.

Tras su investidura, Trump prometió revelar documentos relacionados con el caso Epstein, sin embargo, los primeros escritos difundidos fueron blanco de críticas por no ofrecer datos adicionales a los que ya eran públicos.

