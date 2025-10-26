Domingo 26 de octubre de 2025
León XIV anima a trabajar por la paz y recuerda el dolor de niños y ancianos por la guerra

«Prosigue incesantemente nuestra oración por la paz, particularmente con el rezo comunitario del santo rosario. Contemplando los misterios de Cristo junto a la Virgen María, hacemos nuestro el sufrimiento y la esperanza de los niños, madres, padres y ancianos víctimas de la guerra», animó ante miles de fieles que le escuchaban desde la Plaza de San Pedro

Por Andrea Guerrero

León XIV anima a trabajar por la paz y recuerda el dolor de niños y ancianos por la guerra
Foto: Agencia
El papa León XIV ha animado a rezar «incesantemente » por la paz y ha recordado «el sufrimiento y la esperanza» de los niños o ancianos que viven en guerra, tras el rezo del Ángelus dominical desde la ventana del Palacio Apostólico.

«Prosigue incesantemente nuestra oración por la paz, particularmente con el rezo comunitario del santo rosario. Contemplando los misterios de Cristo junto a la Virgen María, hacemos nuestro el sufrimiento y la esperanza de los niños, madres, padres y ancianos víctimas de la guerra», animó ante miles de fieles que le escuchaban desde la Plaza de San Pedro.

El pontífice estadounidense también agradeció «los muchos gestos de caridad evangélica, de cercanía concreta y de solidaridad» que surgen del rezo ante estas situaciones.

Y terminó animando a quienes cada día «con confianza y perseverancia» llevan adelante la tarea de buscar la concordia.

«Bienaventurados los que trabajan por la paz», proclamó.

Noticia al Día / EFE

Herida mujer en fuerte accidente vial en 5 de Julio

Herida mujer en fuerte accidente vial en 5 de Julio

¡Bienvenida Chinita!: El fervor se desbordó en la plazoleta para recibir a la

¡Bienvenida Chinita!: El fervor se desbordó en la plazoleta para recibir a la "Dama del Saladillo"

Águilas vuelve a alzar el vuelo con triunfo sobre Tiburones

Águilas vuelve a alzar el vuelo con triunfo sobre Tiburones

Fallece a los 100 años June Lockhart, icónica actriz de

Fallece a los 100 años June Lockhart, icónica actriz de "Lassie" y "Perdidos en el Espacio"

Privan de libertad al hombre que degolló a su vecina en Barinas

Privan de libertad al hombre que degolló a su vecina en Barinas

