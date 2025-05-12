Sábado 16 de agosto de 2025
Al Dia

León XIV reabrió la residencia papal del Palacio Apostólico: Le acompañó el arzobispo zuliano Edgar Parra Peña

Informó el Vaticano a través de todos sus canales comunicacionales.

Por Candy Valbuena

Foto: Captura de video
Este lunes, 12 de mayo el papa León XIV reabrió reabrió el apartamento papal del Palacio Apostólico, al final del rezo del Regina Caeli desde la Logia de las Bendiciones. León XIV, quitó los sellos colocados en la tarde del 21 de abril, tras la muerte del papa Francisco.

La información la detalló la oficina de prensa del Vaticano a través de todos sus canales comunicacionales.

La reapertura tuvo lugar en presencia del Camarlengo de la Santa Iglesia Romana, cardenal Kevin Joseph Farrell, del Secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin, el sustituto para los Asuntos Generales, monseñor Edgar Peña Parra, del Secretario para las Relaciones con los Estados y los Organismos Internacionales, monseñor Paul Richard Gallagher, y del Regente de la Casa Pontificia, monseñor Leonardo Sapienza.

Primer y único Nuncio nacido en Venezuela

El pasado primero de abril, el arzobispo zuliano, Edgar Robinson Peña Parra, cumplió 32 años en el servicio diplomático del Vaticano.

Peña Parra, quien actualmente ocupa el tercer cargo en la línea de mando de El Vaticano, se convirtió el primero de abril de 1993, a la edad de 33 años, en el primero y hasta ahora, único diplomático venezolano en la Santa Sede. Nacido en El Saladillo de Maracaibo, el 6 de marzo de 1960.

Durante el pontificado de Juan Pablo II, quien para entonces era el Papa número 264 en la historia de El Vaticano, cuyo reinado se extendió por casi 27 años, convirtiéndose en el primer Papa nacido en Polonia y en el tercero con más tiempo en la historia, ejerciendo el mencionado cargo, después del Papa San Pedro (37 años) y del Papa Pío IX (31 años).

Al frente del cargo Sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado del Vaticano, desde el 15 de octubre de 2018, cuando el Papa Francisco, lo designó en reemplazo del italiano Giovanni Angelo Becciu, el diplomático “saladillero” ha prestado diversos cargos como representante de la Santa Sede en varios países, empezando por Pakistán, donde el 5 de febrero de 2011 se convirtió también, en el primero y hasta ahora, único Nuncio Apostólico nacido en Venezuela.

Luego de cuatro años como representante de El Vaticano en la mencionada nación africana, el diplomático zuliano se desempeña actualmente como Nuncio Apostólico en Mozambique desde el 21 de febrero de 2015.

Lee también: Francisco sabía que Prevost era "la persona capaz de poder conducir la Iglesia": Asegura teóloga argentina

Noticia al Día/Con información de Vatican News/El Regional

Temas:

