Miércoles 29 de octubre de 2025
Internacionales

‘Letal’ operación policial contra el crimen organizado en Brasil: Habitantes de las favelas de Río de Janeiro hallan 40 cadáveres

El balance oficial de víctimas de la operación es 64 fallecidos, entre ellos cuatro policías, pero todavía no está claro si los cadáveres recuperados este miércoles se incluyen en esa lista.

Por Candy Valbuena

‘Letal’ operación policial contra el crimen organizado en Brasil: Habitantes de las favelas de Río de Janeiro hallan 40 cadáveres
Agentes de la Policía de Río de Janeiro custodian a dos detenidos en el operativo policial de este martes. Foto: EFE/ Antonio Lacerda
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Al menos 40 cuerpos sin vida fueron encontrados por los habitantes de las favelas de Río de Janeiro en Brasil, que ayer fueron escenario de una letal operación policial y fueron colocados por los vecinos en una plaza del barrio de Penha, según pudo confirmar EFE, que este miércoles, 29 de octubre acompañó el rescate de algunos de los cadáveres.

La recuperación de los cuerpos, que sigue en curso, está siendo realizada por los vecinos de los complejos de favelas de Alemão y Penha, ubicados en uno de los sectores más pobres y violentos de Río, sin ayuda de las autoridades.

Búsqueda liderada por mujeres

El balance oficial de víctimas de la operación es 64 fallecidos, entre ellos cuatro policías, pero todavía no está claro si los cadáveres recuperados este miércoles se incluyen en esa lista.

Los cadáveres, todos de hombres, quedaron tendidos en el suelo, lado al lado, a la vista de los vecinos y de los periodistas que llegaron al lugar.

La operación de rescate, realizada en zonas boscosas en las inmediaciones de las favelas, fue liderada principalmente por mujeres, que buscaban a sus compañeros, hermanos o hijos.

De acuerdo con el último reporte oficial, divulgado la noche del martes, la operación dejó 64 muertos, 11 heridos, entre ellos ocho policías, y se saldó con 81 detenciones.

El Gobierno regional no ofreció datos sobre cuántos cadáveres fueron recuperados el martes.

Cerca de 2 mil 500 policías

El operativo movilizó a unos 2 mil 500 agentes y tenía como objetivo ejecutar 100 órdenes de arresto de miembros del Comando Vermelho, una de las principales bandas de narcotraficantes de Brasil.

Los narcotraficantes respondieron con bloqueos en varias vías de la zona norte de Río, una región pobre y donde se realizó la operación.

Las operaciones y los bloqueos llevaron a interrupciones en el tránsito de un centenar de líneas de autobuses y al cierre de decenas de escuelas y centros de salud.

Este miércoles, la ciudad amaneció sin nuevos bloqueos y con una situación normal en el tráfico de vehículos, después de la jornada de caos.

Lee también: Operativo contra el narcotráfico en favelas de Brasil lo paraliza y deja más de 60 muertos, entre ellos cuatro policías: ONU se declara horrorizada 

Noticia al Día/Con información de EFE

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

‘Letal’ operación policial contra el crimen organizado en Brasil: Habitantes de las favelas de Río de Janeiro hallan 40 cadáveres

‘Letal’ operación policial contra el crimen organizado en Brasil: Habitantes de las favelas de Río de Janeiro hallan 40 cadáveres

Onda tropical N° 52 entraría hoy al territorio venezolano: Anuncian lluvias para el Zulia y otros estados del país

Onda tropical N° 52 entraría hoy al territorio venezolano: Anuncian lluvias para el Zulia y otros estados del país

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 29 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 29 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 29 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 29 de octubre

Seguros Catatumbo: Formulario MS-02 para la determinación del Margen de Solvencia y Patrimonio Propio No Comprometido

Seguros Catatumbo: Formulario MS-02 para la determinación del Margen de Solvencia y Patrimonio Propio No Comprometido

Ofensiva policial en favelas de Río de Janeiro deja más de 60 muertos y 80 detenidos

Ofensiva policial en favelas de Río de Janeiro deja más de 60 muertos y 80 detenidos

Stephen Curry supera a LeBron en la lista Forbes 2025 como el jugador mejor pagado de la NBA

Stephen Curry supera a LeBron en la lista Forbes 2025 como el jugador mejor pagado de la NBA

Paris Hilton rinde homenaje a su amiga Britney Spears en la semana de Halloween

Paris Hilton rinde homenaje a su amiga Britney Spears en la semana de Halloween

Messi y Cristiano Ronaldo entre los finalistas al Mejor Once FIFPro 2025

Messi y Cristiano Ronaldo entre los finalistas al Mejor Once FIFPro 2025

La Vinotinto sub-17 define su lista para el Mundial

La Vinotinto sub-17 define su lista para el Mundial

La Vinotinto femenina busca su primera victoria en su camino hacia el Mundial

La Vinotinto femenina busca su primera victoria en su camino hacia el Mundial

Cuatro duelos abrirán la tercera semana de competencia en la LVBP

Cuatro duelos abrirán la tercera semana de competencia en la LVBP

David Peralta se unirá a los Bravos de Margarita

David Peralta se unirá a los Bravos de Margarita

Caribes fue el equipo de la segunda semana de acción en la LVBP

Caribes fue el equipo de la segunda semana de acción en la LVBP

Carvajal fue operado por sus molestias en rodilla

Carvajal fue operado por sus molestias en rodilla

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

El huracán Melissa toca tierra en la costa oriental de Cuba: Con categoría 3

El huracán Melissa toca tierra en la costa oriental de Cuba: Con categoría 3

Operativo contra el narcotráfico en favelas de Brasil lo paraliza y deja más de 60 muertos, entre ellos cuatro policías: ONU se declara horrorizada

Operativo contra el narcotráfico en favelas de Brasil lo paraliza y deja más de 60 muertos, entre ellos cuatro policías: ONU se declara horrorizada

Por el huracán Melissa: Conviasa suspende vuelos desde y hacia México, Cuba y Nicaragua hasta el 31-Oct

Por el huracán Melissa: Conviasa suspende vuelos desde y hacia México, Cuba y Nicaragua hasta el 31-Oct

Seguros Catatumbo: Formulario MS-02 para la determinación del Margen de Solvencia y Patrimonio Propio No Comprometido

Seguros Catatumbo: Formulario MS-02 para la determinación del Margen de Solvencia y Patrimonio Propio No Comprometido

Primer ministro de Jamaica declaró al país como

Primer ministro de Jamaica declaró al país como "zona catastrófica" tras el paso del huracán Melissa

Noticias Relacionadas

Internacionales

‘Letal’ operación policial contra el crimen organizado en Brasil: Habitantes de las favelas de Río de Janeiro hallan 40 cadáveres

El balance oficial de víctimas de la operación es 64 fallecidos, entre ellos cuatro policías, pero todavía no está claro si los cadáveres recuperados este miércoles se incluyen en esa lista.
Al Dia

El huracán Melissa toca tierra en la costa oriental de Cuba: Con categoría 3

Melissa atravesó este martes Jamaica como huracán de categoría 5, provocando graves desperfectos en la infraestructura y dejando sin electricidad a más de 530 mil personas, además de aislar a varias comunidades por los daños en las carreteras.
Al Dia

Primer ministro de Jamaica declaró al país como "zona catastrófica" tras el paso del huracán Melissa

El Cuerpo de Bomberos de Jamaica y a la Fuerza de Defensa de Jamaica han encabezado una ardua labor para ayudar a los residentes durante la jornada. Desmond McKenzie, ministro jamaicano de Desarrollo Comunitario, confirmó que hay más de 800 refugios abiertos y que, según los reportes, 382 de ellos albergan a casi 6 mil personas en toda la isla.
Internacionales

Melissa transitará Cuba durante 12 horas de sur a norte

Melissa impactará como huracán de categoría 3 o 4, con vientos sostenidos superiores a 200 kilómetros por hora, precipitaciones que podrían alcanzar los 450 litros por metro cuadrado y marejadas ciclónicas con olas de hasta seis metros

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025