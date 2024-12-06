Martes 23 de septiembre de 2025
Internacionales

Líder de Hezbolá: "Estaremos con Siria"

El nuevo líder de Hezbolá, Naim Qassem, declaró el jueves que el movimiento de resistencia libanés seguirá apoyando a Siria,…

Por Ernestina García

Líder de Hezbolá:
Foto: Líder de Hezbolá: "Estaremos con Siria"
El nuevo líder de Hezbolá, Naim Qassem, declaró el jueves que el movimiento de resistencia libanés seguirá apoyando a Siria, cuyas Fuerzas Armadas hacen frente a los terroristas de Hayat Tahrir al Sham (antes, Frente al Nusra) y a otros islamistas que la semana pasada lanzaron una ofensiva en el noroeste del país.

"Nosotros, como Hezbolá, estaremos con Siria para frustrar los objetivos de esta agresión lo mejor que podamos", subrayó Qassem en un discurso televisado en Al Manar TV.

El secretario general de Hezbolá denunció que la actual agresión contra el Gobierno de Bashar al Assad "está patrocinada por Estados Unidos e Israel". "Los grupos takfirís siempre han sido sus herramientas desde 2011, cuando comenzó la crisis en Siria", indicó, en referencia a los seguidores de la doctrina ultrarradical islamista takfir, de orientación sunní, con la que los terroristas de Al Qaeda justificaban las matanzas de musulmanes.

"Nos enfrentamos a un proyecto expansionista israelí muy peligroso en Oriente Medio", aseveró Qassem, que insta al mundo árabe y musulmán a actuar tanto con respecto al "genocidio que se desarrolla en la Franja de Gaza" como en relación con lo que está pasando en Siria, mientras las naciones de la región siguen observando sin intervenir directamente en el conflicto interno.

"Cada logro para Israel es una pérdida para ustedes también, no solamente para Palestina, Siria y el Líbano", expresó a modo de advertencia para los países árabes que guardaron silencio ante los bombardeos de Gaza y ahora se abstienen de emprender acciones para impedir los avances y las agresiones de los takfirís en Siria.

Noticia al Día/RT

