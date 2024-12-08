Líder de las fuerzas rebeldes de Siria que derrocaron a Al-Ásad es un exintegrante de Al-Qaeda

Designado como terrorista por Estados Unidos (EEUU) en 2013 y exintegrante de Al-Qaeda son algunas de las cosas que resaltan en el «currículo» del líder de los rebeldes en Siria, Abu Mohammed al-Golani, cuya sorprendente insurgencia derrocó a Bashar al-Ásad.

No obstante, al-Golani ha pasado años trabajando para rehacer su imagen pública. Renunció a sus antiguos vínculos con Al-Qaeda y se mostró como un defensor del pluralismo y la tolerancia.

En los últimos días, la insurgencia incluso abandonó su nombre de guerra y comenzó a referirse a él por su nombre real, Ahmad al-Sharaa.

Ahora se pone a prueba el alcance de esa transformación de extremista yihadista a aspirante a constructor de un Estado.

Los insurgentes controlan la capital, Damasco, al-Ásad huyó a la clandestinidad y, por primera vez después de 50 años de mano de hierro de su familia habrá un nuevo gobierno.

