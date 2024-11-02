Miércoles 20 de agosto de 2025
Internacionales

Líder supremo de Irán amenaza a Israel y EEUU con una “respuesta aplastante” tras ataque

El líder supremo de Irán amenazó este sábado 2 de noviembre, tanto a Israel como a Estados Unidos con “una…

Por Ernestina García

Líder supremo de Irán amenaza a Israel y EEUU con una “respuesta aplastante” tras ataque
Foto. Líder supremo de Irán amenaza a Israel y EEUU con una “respuesta aplastante” tras ataque israelí
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El líder supremo de Irán amenazó este sábado 2 de noviembre, tanto a Israel como a Estados Unidos con “una respuesta aplastante” por los ataques contra la República Islámica y sus aliados.

Lee también: Hezbolá continuará con “el mismo plan de guerra” contra Israel, según su nuevo líder

El ayatolá Ali Jamenei habló mientras las autoridades iraníes incrementan sus amenazas de lanzar otro ataque contra Israel tras el operativo israelí del 26 de octubre, que tuvo como objetivo bases militares iraníes y otros puntos del país y mató al menos a cinco personas.

Un ataque adicional de cualquiera de los bandos podría sumir a Oriente Medio en un conflicto más amplio. La región se resiente ya por la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza y la invasión terrestre israelí en el sur de Líbano, en vísperas de las elecciones presidenciales de Estados Unidos que se celebran el martes.

“Los enemigos, ya sea el régimen sionista o Estados Unidos de América, definitivamente recibirán una respuesta aplastante a lo que están haciendo a Irán y a la nación iraní, y al frente de resistencia”, dijo Jamenei en un video publicado por los medios estatales iraníes.

El líder supremo no dio más detalles sobre cuándo podría producir el ataque ni su alcance. Las fuerzas militares estadounidenses operan en toda la región y algunas tropas manejan una batería de Defensa de Área de Gran Altitud Terminal, o THAAD, en Israel.

El ayatolá Jamenei, de 85 años, había adoptado un enfoque más cauto en sus declaraciones previas, diciendo que los funcionarios evaluarían la respuesta iraní y que “no debería exagerarse ni minimizarse” el ataque de Israel.

Pero los esfuerzos de Teherán por minimizar el ataque se vieron frustrados cuando fotos satelitales analizadas por The Associated Press mostraron daños en bases militares próximas a la capital y vinculadas al programa de misiles balísticos, así como daños en una base de la Guardia Revolucionaria utilizada en lanzamientos de satélites.

Los aliados de Irán, bautizados como el “Eje de resistencia” por Teherán, también se han sido gravemente afectados por los continuos ataques israelíes, especialmente Hezbollah en Líbano y Hamás en Gaza. Durante mucho tiempo, la República Islámica ha utilizado a esos grupos tanto como una forma asimétrica de atacar a Israel como un escudo contra un asalto directo. Algunos analistas creen que esas milicias quieren que su aliado haga más para respaldarlos militarmente.

Irán tiene sus propios problemas a nivel nacional, con su economía sometida al peso de las sanciones internacionales y años de protestas variadas y generalizadas.

El general Mohammad Ali Naini, portavoz de la Guardia Revolucionaria, que controla los misiles balísticos necesarios para atacar a Israel, concedió una entrevista publicada por la agencia de noticias semioficial Fars justo antes de que se dieran a conocer las declaraciones de Jamenei. En ella, advirtió que la respuesta de Irán “será sabia, poderosa y más allá de la comprensión del enemigo”.

“Los líderes del régimen sionista deberían mirar por las ventanas de sus dormitorios y proteger a sus pilotos criminales dentro de su pequeño territorio”, advirtió.

Jamenei se reunió el sábado con universitarios para conmemorar el Día del Estudiante, que recuerda el incidente del 4 de noviembre de 1978, cuando soldados iraníes dispararon contra los estudiantes que protestaban contra el gobierno del sha en la Universidad de Teherán. El tiroteo causó varios muertos y heridos elevó aún más las tensiones que consumían al país en ese momento, lo que finalmente derivó en la huida del sha del país y la Revolución Islámica de 1979.

La multitud ofreció una ruidosa bienvenida a Jamenei coreando: “¡La sangre en nuestras venas es un regalo para nuestro líder!”. Algunos hicieron también un gesto con la mano que realizó el difunto líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, en 2020 en un discurso en el que amenazó con que las tropas estadounidenses “regresarían en ataúdes”.

Irán conmemorará el 45to aniversario de la crisis de los rehenes en la embajada de EEUU el domingo, siguiendo el calendario persa. El asalto del 4 de noviembre de 1979 a la legación diplomática por parte de estudiantes islamistas causó una crisis de 444 días, que cimentó la enemistad entre Teherán y Washington que persiste en la actualidad.

Noticia al Día/AP

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Jesús Luzardo se luce en la lomita y poncha a 12 rivales

Jesús Luzardo se luce en la lomita y poncha a 12 rivales

Gustavo Dudamel y la Orquesta Simón Bolívar celebrarán 50 años de El Sistema junto a Coldplay en Londres a partir del 22-Ago hasta el 8-Sep

Gustavo Dudamel y la Orquesta Simón Bolívar celebrarán 50 años de El Sistema junto a Coldplay en Londres a partir del 22-Ago hasta el 8-Sep

Microsoft y NFL amplían alianza de IA para análisis de partidos

Microsoft y NFL amplían alianza de IA para análisis de partidos

Venezuela cayó ante China Taipéi por el pase a la final de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Venezuela cayó ante China Taipéi por el pase a la final de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Andrés Chaparro destacó con el madero en su regreso a las Grandes Ligas

Andrés Chaparro destacó con el madero en su regreso a las Grandes Ligas

Barcelona acuerda jugar en Montjuic si el Camp Nou no está listo en septiembre

Barcelona acuerda jugar en Montjuic si el Camp Nou no está listo en septiembre

Ariela “La Langosta”, la influencer que fue asesinada en Nueva York

Ariela “La Langosta”, la influencer que fue asesinada en Nueva York

Aramburu se expresa: Soy muy feliz en la Real Sociedad y quiero estar aquí muchos años

Aramburu se expresa: Soy muy feliz en la Real Sociedad y quiero estar aquí muchos años

Murió en enfrentamiento funcionario del Conas en Barquisimeto

Murió en enfrentamiento funcionario del Conas en Barquisimeto

Las plataformas que los traders siguen recomendando en 2025

Las plataformas que los traders siguen recomendando en 2025

Cristiano Ronaldo cumple 22 años con la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo cumple 22 años con la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo y Al Nassr avanzan a la final de la Supercopa de Arabia Saudí

Cristiano Ronaldo y Al Nassr avanzan a la final de la Supercopa de Arabia Saudí

Gleyber Torres alcanzó las 500 carreras impulsadas en Grandes Ligas

Gleyber Torres alcanzó las 500 carreras impulsadas en Grandes Ligas

Francisco Álvarez vuelve a la lista de peloteros lesionados

Francisco Álvarez vuelve a la lista de peloteros lesionados

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 20 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 20 de agosto de 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

100 años de cárcel es muy poquito para esta degenerada

100 años de cárcel es muy poquito para esta degenerada

Noticias Relacionadas

Sucesos

Detenido el femicida de Nuvia Perozo, asesinada en la piscina de una lujosa finca en Valencia

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), lograron esclarecer en tiempo record el femicidio de Nuvia Indira Perozo Milanes, de 44 años de edad, asesinada el pasado fin de semana por su pareja sentimental cuando se encontraban en una finca ubicada en la urbanización El Safari, municipio Libertador, Valencia, estado Carabobo.

Internacionales

Israel comienza la invasión de la ciudad de Gaza

"Nuestras fuerzas ya controlan las afueras de la ciudad", confirmó el portavoz del Ejército israelí, el general Effie Defrin
Internacionales

Arquidiócesis de Miami denunció la detención de un sacerdote venezolano al regresar a EEUU

El organismo religioso no dio más detalles sobre el arresto migratorio del sacerdote
Internacionales

EEUU anunció nuevas sanciones para otros miembros de la CPI

El secretario de Estado de Estados Unidos (EEUU), Marco Rubio, anunció este miércoles nuevas sanciones para otros cuatro miembros de…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025