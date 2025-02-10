Llegan a Texas los aviones de Conviasa para los primeros vuelos de deportados

Este lunes 10 de febrero, al menos dos aviones de la aerolínea venezolana Conviasa, llegaron esta tarde a la base aérea Biggs Army Airfield, en Fort Bliss, Texas, para trasladar al primer grupo de connacionales deportados desde Estados Unidos.

Ambas aeronaves modelo Embraer 190, identificadas con los registros YV2944 y YV3071, hicieron escala en Cancún antes de aterrizar en suelo estadounidense, según reseña el medio PanAm Post Español.

Estos vuelos tienen la capacidad para 104 pasajeros, poseen un logo del "Plan Vuelta A La Patria" creado por el gobierno venezolano para la repatriación de connacionales en el exterior.

Hasta el momento, el Gobierno de Estados Unidos y Venezuela han oficializado la información.

#EnVideo 🇻🇪 | Dos aviones de la aerolínea estatal venezolana Conviasa, sancionada por Estados Unidos, aterrizaron este lunes en la base militar Biggs Army Airfield, en El Paso, Texas, para dar inicio a los vuelos de deportación acordados entre el Gobierno del presidente Donald… pic.twitter.com/nq8uSxuRUT — PanAm Post Español (@PanAmPost_es) February 10, 2025

Noticia al Día / PanAm Post Español