Lluvia de heces inunda Moscú tras estallar el sistema de aguas residuales

Este lunes, 28 de octubre, se registró un defecto en el sistema de drenaje de Moscú, Rusia. Medios internacionales informaron que la falla desencadenó una erupción de aguas sucias que alcanzaron alrededor de 15 pisos de altura.

En redes sociales, se viralizó un video que muestra como el agua sucia brotaba con bastante precisión, lo que desató una fuerte lluvia de desechos que al perecer inundó algunas zonas aledañas.

En otras imágenes compartidas por testigos que presenciaron la escena, se puede observar cómo varios vehículos que estaban estacionados quedaron bañados en heces tras la lluvia de agua sucia.

Ante esto, medios internacionales señalaron que dicho incidente refleja el evidente deterioro de la infraestructura urbana de Rusia, según ellos, el problema se ha venido presentando desde la era soviética.

En redes sociales los comentarios no se hicieron esperar, algunos aprovecharon la situación para demostrar su desaprobación hacia el actual presidente Vladimir Putin “tal vez abrieron la famosa maleta de Putin”, dijo una usuaria quien compartió una imagen hecha con inteligencia artificial en donde se muestra al mandatario bañado en heces fecales.

Otros hicieron referencia a la guerra con Ucrania “este es uno de esos momentos en los que realmente espero que Ucrania lo haya hecho”. También hubo quienes se tomaron la situación con humor: “La nueva atracción turística acuática de Moscú”, “fuente de corrupción”, son algunos de los comentarios que se leen.

Moscow Telegram channels report that the sewage system in Moscow broke down.



A "fountain" the height of a residential building is seen in one of Moscow's districts.



A sh*t show, literally. pic.twitter.com/n8K30uAnJz — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 28, 2024

Noticia al Día/Información de MSN