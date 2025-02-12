Lluvias en Bolivia dejan hasta el momento 27 fallecidos y 116.207 familias damnificadas

El Gobierno de Bolivia reportó un incremento de personas fallecidas de 23 a 27 y un desaparecido debido a la actual época de lluvias, que ha provocado inundaciones y derrumbes en ocho regiones del país desde noviembre de 2024, informó este miércoles el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes.

«Hasta el día de hoy son ocho los departamentos afectados, 27 municipios declarados en desastre municipal, de los cuales 22 están en La Paz, 1.443 comunidades afectadas y 27 fallecidos», informó Calvimontes.

El reciente reporte oficial de fallecidos incluye a tres hombres que el lunes fueron arrastrados por el río Ichilo, en el Trópico de la región central de Cochabamba, que en los últimos días subió su caudal por las fuertes lluvias.

En Cochabamba se reportaron once personas que perdieron la vida, en La Paz siete fallecidos, en Chuquisaca cinco, dos en la región sureña de Tarija y uno en Potosí, según los datos oficiales.

El viceministro de Defensa Civil incluyó en la lista de fallecidos a una persona que desapareció hace una semana tras ser arrastrada por un río en la ciudad de Sucre.

«En este momento se está organizando ya un operativo aéreo para poder hacer la búsqueda», añadió Calvimontes.

La autoridad de Gobierno precisó que actualmente hay 29.404 familias damnificadas, que sufren de forma directa el impacto de las lluvias e inundaciones, y 86.803 familias afectadas, que lo reciben de forma indirecta.

Calvimontes indicó además que en las últimas horas el Gobierno entregó 73 toneladas de ayuda humanitaria a 4.450 familias de comunidades indígenas en la región oriental de Santa Cruz en la que se invirtió 870.307 bolivianos (125.044 dólares).

El Servicio nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió dos alertas naranjas, una hidrológica por desbordes de ríos para ocho regiones de Bolivia y la otra de aumento de temperaturas para Chuquisaca y Tarija con pronósticos de que al menos ocho municipios sobrepasen los 41 grados centígrados (105 F).

Noticia al Día / EFE