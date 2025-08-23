Los hermanos Menéndez no obtendrán libertad condicional y permanecerán en prisión

Una Junta de Revisión de California negó este viernes la solicitud de libertad condicional a Lyle Menéndez, quien corre con la misma suerte que su hermano y ambos permanecerán en prisión cumpliendo la pena de cadena perpetua por el asesinato de sus padres en 1989.

Durante la audiencia, una de las comisionadas del panel estatal dijo que los asesinatos cometidos por los Menéndez el 20 de agosto de 1989 muestran “un notable nivel de inestabilidad y odio hacia el otro”, por lo que se consideró negar la solicitud de Lyle para obtener una medida sustitutiva.

Lyle recibió la negativa, la misma respuesta que recibió su hermano, Erik, el jueves. Ambos continuarán pagando su condena en la correccional de Richard Donovan, ubicada en San Diego, California, a pocos kilómetros de la frontera con México.

La familia de los Menéndez dijeron, en un comunicado, que están “decepcionados” por la decisión de la junta de revisión, pero que seguirán buscando las medidas legales para lograr su liberación y esperan que los recursos presentados sean revisados por otro tribunal en la ciudad de Los Ángeles.

Noticia al Día/Información de El Diario