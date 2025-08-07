Jueves 07 de agosto de 2025
Los venezolanos se posicionan entre las principales nacionalidades de inmigrantes en España durante el segundo trimestre de 2025

Según cifras difundidas por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por Candy Valbuena

Los venezolanos se posicionan entre las principales nacionalidades de inmigrantes en España durante el segundo trimestre de 2025
Foto: MARC ASENSIO CLUPES
La población residente en España aumentó en 119 mil 811 personas en el segundo trimestre de 2025 y se situó en 49 millones 315 mil 949 habitantes a 1 de julio de 2025, el valor máximo de la serie histórica, gracias al incremento de personas nacidas en el extranjero, según difundió este jueves, 7 de agosto el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El número de extranjeros aumentó en 95 mil 277 personas durante el trimestre, hasta las 7 millones 050. mil 174, la población de nacionalidad española aumentó en 24 mil 534 gracias a procesos de adquisición de nacionalidad, mientras que el número de personas nacidas en España disminuyó en 18 mil 120.

En términos anuales, el crecimiento poblacional estimado fue de 508 mil 475 personas.

Colombianos encabezan

Las principales nacionalidades de los inmigrantes durante el segundo trimestre de 2025 fueron la colombiana (con 36 mil 100 llegadas a España), la marroquí (25 mil ) y la venezolana (21 mil 600).

Por su parte, las nacionalidades más numerosas de los emigrantes fueron la colombiana (con 9 mil 800 salidas), la española (9 mil 700) y la marroquí (9 mil 200).

La estadística también recoge el número de hogares que se situó en 19 millones 596 mil 099 a 1 de julio de 2025, con un aumento de 49 mil 221 durante el segundo trimestre de 2025.

Lee también: España concedió nacionalidad a más de 33 mil migrantes venezolanos durante 2024

Noticia al Día/Con información de EFE

Temas:

