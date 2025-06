Lula asegura que Brasil no romperá relaciones diplomáticas con Venezuela

El presidente brasileño, Luis Ignácio Lula da Silva, aseguró este viernes que su país "no romperá relaciones" con Venezuela e insistirá en una salida negociada a la crisis desatada tras el desconocimiento de los resultados de los comicios del pasado 28 de julio por parte del excandidato conservador Edmundo González Urrutia y los partidos políticos que le apoyaron.

"Estamos ahora en una posición, Brasil y Colombia, de no reconocer el resultado de las elecciones, pero no romperé relaciones y tampoco concuerdo con las sanciones unilaterales y el bloqueo porque eso perjudica al pueblo, no a Maduro", dijo el mandatario en una entrevista radial.

Del mismo modo, Lula insistió en que el presidente Nicolás Maduro "debe probar" que venció en las elecciones, en referencia a su solicitud para que se publiquen las actas de escrutinio de todas las mesas de votación. De acuerdo con las leyes de Venezuela, es competencia del Poder Electoral publicar los resultados detallados de la votación, no del Ejecutivo.

Maduro como presidente debe probar que ganó las elecciones, Brasil y Colombia no aceptamos el resultado de las elecciones, afirmó Lula en una entrevista de radio

Encuentro pospuesto



El Consejo Nacional Electoral venezolano (CNE) proclamó a Maduro vencedor de la contienda con el 51,9 % de los sufragios. El resultado fue avalado por el Tribunal Supremo de Justicia tras un peritaje integral del proceso pedido por el presidente en funciones, en el que González Urrutia optó por no comparecer y en el que las organizaciones políticas que le respaldaron no presentaron ninguna prueba para demostrar que él había resultado ganador, como afirmaron luego de hacerse público el primer boletín del CNE.

Entretanto, el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, comunicó a los medios que este 4 de septiembre tendría lugar un encuentro virtual entre Lula, Maduro y los presidentes de México y Colombia, Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro. Empero, el diplomático informó posteriormente que la cita no había podido concretarse por un "conflicto de agenda", aunque recalcó que había "muy buena voluntad" de las partes por dialogar.

Con independencia de las declaraciones de Murillo, desde Caracas insisten que la polémica ya fue zanjada dentro de lo establecido por las leyes locales y que cualquier problema derivado del evento comicial del pasado julio será resuelto soberanamente por las instituciones de Venezuela.

Noticia al Dìa/RT