Lula Da Silva aterriza en Moscú

Un avión estatal de Brasil aterrizó este miércoles 14 de mayo, en el aeropuerto de Vnúkovo, en Moscú.

Previamente, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, declaró que volaría a la capital rusa durante su regreso de China al gigante sudamericano.

Mientras tanto, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló que, si finalmente el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y Lula mantienen contactos, Moscú informará de ellos.

Lula da Silva, declaró que llegará a Moscú un día antes de las conversaciones entre Rusia y Ucrania programadas para este jueves en la ciudad turca de Estambul.

El mandatario dijo que quiere visitar la capital rusa durante su regreso de China a Brasil.

