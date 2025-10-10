Macron nombra nuevamente a Sebastien Lecornu como primer ministro de Francia

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha respondido a la creciente crisis de su gobierno con una nueva medida: la restitución de Sébastien Lecornu en el cargo de primer ministro.

La decisión, anunciada el viernes, se produce tras la dimisión de Lecornu a principios de semana, provocada por la falta de apoyo a su recién formado gabinete.

Este episodio es el último de una serie de desafíos para Macron, quien, sin una mayoría parlamentaria, se enfrenta a una fuerte oposición que pide elecciones anticipadas.

El regreso de Lecornu se considera un intento de restaurar la estabilidad, aunque el camino para conseguirlo sigue siendo incierto.

