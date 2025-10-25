Sábado 25 de octubre de 2025
Madagascar revoca la nacionalidad del expresidente Andry Rajoelina tras su derrocamiento

Rajoelina no podrá postularse en futuras elecciones en el país

Por Christian Coronel

Madagascar revoca la nacionalidad del expresidente Andry Rajoelina tras su derrocamiento
El nuevo gobierno de Madagascar ha tomado la decisión de revocar la nacionalidad malgache del expresidente Andry Rajoelina, quien fue derrocado hace once días en un golpe militar.

Rajoelina, que huyó del país sin presentar su dimisión, se vio obligado a abandonar Madagascar tras las manifestaciones lideradas por jóvenes que exigían mejoras en el suministro de agua y electricidad.

Un decreto firmado por el nuevo primer ministro, Herintsalama Rajaonarivelo, establece que Rajoelina pierde su nacionalidad malgache debido a que adquirió la nacionalidad francesa en 2014.

Esta medida se basa en la legislación que retira la ciudadanía a cualquier malgache que obtenga voluntariamente otra nacionalidad, lo que implica que Rajoelina no podrá postularse en futuras elecciones en el país.

El derrocamiento de Rajoelina ocurrió el 14 de octubre, tras un movimiento de protesta que comenzó el 25 de septiembre. La situación se intensificó cuando el coronel Michael Randrianirina, jefe de la unidad militar del Cuerpo de Administración de Personal y Servicios del Ejército de Tierra (CAPSAT), se unió a los manifestantes y se negó a reprimir las protestas.

Randrianirina fue nombrado nuevo presidente el pasado viernes. La doble nacionalidad de Rajoelina había sido objeto de controversia antes de las elecciones de noviembre de 2023, cuando la oposición solicitó su descalificación, aunque finalmente logró ganar esos comicios.

Venezuela refuerza su defensa costera con más de 700 puntos estratégicos

Venezuela refuerza su defensa costera con más de 700 puntos estratégicos

Merma de cosechas amenaza la hallaca navideña: Fedeagro advierte una reducción en el consumo de hortalizas de 60 % por las lluvias

Merma de cosechas amenaza la hallaca navideña: Fedeagro advierte una reducción en el consumo de hortalizas de 60 % por las lluvias

Llueve de madrugada en Maracaibo: Inameh prevé incremento de la nubosidad

Llueve de madrugada en Maracaibo: Inameh prevé incremento de la nubosidad

Estadounidense pagará cadena perpetua por asesinar a su esposa venezolana en Pensilvania

Estadounidense pagará cadena perpetua por asesinar a su esposa venezolana en Pensilvania

Obsesionado degolló a su vecina en Barinas

Obsesionado degolló a su vecina en Barinas

Roban instrumentos musicales de la agrupación Rawayana en México

Toda la agrupación se encuentran bien
Melissa se aproxima: Jamaica y Cuba en alerta ante posibles impactos

Hasta ahora, ha causado la muerte de tres personas en Haití y ha dejado a un millón de usuarios sin agua en la República Dominicana
Muere la Reina Madre de Tailandia a los 93 años

Su fallecimiento ha llevado al país a entrar en un periodo de luto oficial que durará un año
Venezuela refuerza su defensa costera con más de 700 puntos estratégicos

Maduro explicó que se han establecido 73 puntos centrales para el despliegue del sistema de armas de la Fuerza Armada y la Milicia

