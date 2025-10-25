Madagascar revoca la nacionalidad del expresidente Andry Rajoelina tras su derrocamiento

El nuevo gobierno de Madagascar ha tomado la decisión de revocar la nacionalidad malgache del expresidente Andry Rajoelina, quien fue derrocado hace once días en un golpe militar.

Rajoelina, que huyó del país sin presentar su dimisión, se vio obligado a abandonar Madagascar tras las manifestaciones lideradas por jóvenes que exigían mejoras en el suministro de agua y electricidad.

Un decreto firmado por el nuevo primer ministro, Herintsalama Rajaonarivelo, establece que Rajoelina pierde su nacionalidad malgache debido a que adquirió la nacionalidad francesa en 2014.

Esta medida se basa en la legislación que retira la ciudadanía a cualquier malgache que obtenga voluntariamente otra nacionalidad, lo que implica que Rajoelina no podrá postularse en futuras elecciones en el país.

El derrocamiento de Rajoelina ocurrió el 14 de octubre, tras un movimiento de protesta que comenzó el 25 de septiembre. La situación se intensificó cuando el coronel Michael Randrianirina, jefe de la unidad militar del Cuerpo de Administración de Personal y Servicios del Ejército de Tierra (CAPSAT), se unió a los manifestantes y se negó a reprimir las protestas.

Randrianirina fue nombrado nuevo presidente el pasado viernes. La doble nacionalidad de Rajoelina había sido objeto de controversia antes de las elecciones de noviembre de 2023, cuando la oposición solicitó su descalificación, aunque finalmente logró ganar esos comicios.

