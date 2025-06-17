Madre mató a su bebé al bañarlo con agua hirviendo

Una mujer de 21 años, identificada como Jatoria Cleamons, enfrenta cargos por homicidio involuntario luego de ser acusada de sumergir a su bebé de ocho meses en agua hirviendo. El trágico incidente, que tiene conmocionada a la comunidad, ocurrió presuntamente tras un momento de frustración por un pañal sucio, según informes policiales.

El bebé, Courtlyn Cleamons, sufrió quemaduras graves y falleció dos semanas después, el pasado 4 de febrero, en una residencia en Hooks. A pesar de los esfuerzos de los paramédicos por reanimarlo, no se pudo salvar su vida. La autopsia ha confirmado que la causa de muerte fueron las quemaduras por escaldadura.

Las autoridades están investigando el caso como un homicidio desde el fallecimiento del menor. Detectives de Hooks y Texarkana concluyeron que las lesiones térmicas sufridas por el bebé ocurrieron días antes de su muerte, cuando aún vivía con su madre.

Cleamons confesó durante un interrogatorio haber bañado a su hijo con agua extremadamente caliente. A pesar de esta confesión y de las órdenes de arresto emitidas, la joven madre se encuentra prófuga desde el pasado sábado 14 de junio.

Sorprendentemente, ha publicado mensajes de duelo en redes sociales, expresando su supuesto amor y tristeza por la pérdida de su hijo. "Descansa en paz, mi bebé… te amo y te extraño tanto que tengo el corazón destrozado", escribió en una de sus publicaciones.

Las autoridades han solicitado la colaboración de la comunidad, que si alguien tiene información sobre el paradero de Jatoria Cleamons, que se comuniquen de inmediato al 911.

Noticia al Día / Alertas 24

Pasante: Genassir León