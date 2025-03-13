Manifestaciones en Argentina dejó al menos 20 heridos y más de 100 detenidos tras enfrentamientos con policía

Una manifestación de jubilados apoyada este miércoles por hinchas de fútbol y organizaciones sociales en Argentina derivó en enfrentamientos con la policía que dejaron más de 100 detenidos y al menos 20 heridos, uno de ellos grave, y desencadenó cacerolazos nocturnos en repudio al gobierno de Javier Milei.

En la tarde del miércoles, manifestantes, muchos identificados con camisetas y banderas de una treintena de clubes de fútbol, fueron desplazados por la policía de la zona del Congreso y de la Plaza de Mayo con balas de goma, gases lacrimógenos y camiones hidrantes.

Los disturbios comenzaron a media tarde cuando los manifestantes, convocados también por organizaciones sociales y sindicales, desafiaron los cordones policiales que buscaban despejar las vías frente al Congreso.

Un patrullero y una moto policial se prendieron fuego y más de 100 personas fueron detenidas, informó la policía.

El herido grave es un periodista identificado como Pablo Grillo, que fue alcanzado por un proyectil mientras tomaba fotos, según puede verse en un video replicado en redes sociales.

En la noche del miércoles, una vez finalizados los incidentes en el Congreso y la Plaza de Mayo, se registraron cacerolazos en distintos puntos de Buenos Aires, y cientos de manifestantes se movilizaron nuevamente a la casa de gobierno.

#Argentina

Pensionados protestan ante medidas represivas de Millei

Fuerza de seguridad reprimen con gases y balas de goma a jubilados, trabajadores de prensa, sindicatos y decenas de hinchadas de clubes de fútbol en las inmediaciones del Congreso de la Nación. pic.twitter.com/DMscw6cv3c — Mejicanos Informa (@MejicanosInfor1) March 13, 2025

#Argentina miles de personas se manifiestan frente a la "casa rosada" ,sede del ejecutivo argentino ,contra la represión registrada en la protesta de hinchas y jubilados…

126 detenidos y 46 heridos ,20 de ellos manifestantes #MileiDestruyeArgentina ,#mileiasesino pic.twitter.com/KH4WdU95xc — Karima Pacha (@Karima_Pacha) March 13, 2025

LA DERECHA FASCISTA DIRÁN QUE NO PASA NADA



Fuerte represión policial en Argentina 🇦🇷 contra protestas de los jubilados y de otros sectores.



Y no es Venezuela.. pic.twitter.com/nElrghBgMT —  ༒ ❦𝐁𝐞𝐥𝐥𝐚𝐂𝐢𝐚𝐨 ༒ᵒᶠᶠᶤᶜᶤᵃˡ (@AlexaMargRevo) March 12, 2025

