Marcela Alcaraz desmiente rumores sobre su "muerte"

La actriz mexicana Marcela Alcaraz desmintió rumores sobre su "muerte" en un video publicado en su Instagram este miércoles 4 de diciembre.

Cabe destacar que medios locales e internacionales informaron que la actriz había fallecido en el Centro Moyocoyani, ubicado en Durango, este 1 de diciembre, luego de consumir sustancia de ranas en un retiro espiritual.

Asimismo, Alcaraz, quien es conocida por su participación en el programa "Como dice el Dicho", aclaró en el video que efectivamente murió una mujer en dicho lugar, pero no fue ella. Por otra parte, lamenta que los medios se hayan hecho eco de esa información falsa.

"Todos los datos que he visto en redes sociales son correctos; sin embargo, los medios no se tomaron la tarea de investigar bien. La persona fallecida se llama Marcela Alcázar, no Marcela Alcaraz. Yo estoy bien" fueron las palabras de la mexicana.

Por otra parte, dijo: "Esas informaciones falsas pueden afectar directamente a la familia, así que hago un llamado a la conciencia y veracidad".

Noticia al Dia