Miércoles 03 de septiembre de 2025
Internacionales

Marco Rubio visita México en medio de tensión en el Caribe

El canciller de México, Juan Ramón de la Fuente, recibió a Rubio a su llegada al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles el martes en Santa Lucía

Por Christian Coronel

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó a México este martes 2 de septiembre en medio de la tensión en el Mar Caribe.

El canciller de México, Juan Ramón de la Fuente, recibió a Rubio a su llegada al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles el martes en Santa Lucía.

El funcionario estadounidense comenzó así una visita de dos días en el país latinoamericano, en momentos en que Washington busca estrechar la cooperación en materia de inmigración y comercio.

Se espera, sin embargo, que el foco de las conversaciones con el Gobierno de Claudia Sheinbaum en esta instancia sea la cooperación en seguridad para la lucha contra los cárteles de la droga.

Sheinbaum había anticipado que se daría esta visita para la firma de un acuerdo en materia de seguridad, aunque insistió en varias oportunidades en que será en “igualdad de condiciones” y no permitirá “injerencias ni subordinaciones”.

Rubio visitará luego Ecuador. Si bien no hay confirmación oficial de Estados Unidos de que se busque firmar un acuerdo de tercer país seguro, la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, anticipó este lunes que uno de los acuerdos que el país suscribirá con el representante estadounidense será para recibir hasta 300 personas deportadas cada año.

Noticia al Día / EFE

