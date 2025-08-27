María Claudia Tarazona se refugia en EEUU tras el asesinato de su esposo, el senador Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona, viuda del senador Miguel Uribe Turbay, asesinado recientemente, ha decidido trasladarse a Estados Unidos junto a sus cuatro hijos, como parte de su proceso de duelo. Esta decisión descarta cualquier posibilidad de que se involucre en la política nacional.

Miguel Uribe Londoño, padre del senador fallecido y actual aspirante a la presidencia, confirmó en una entrevista con Blu Radio que su nuera se encuentra fuera del país desde hace varias semanas. “María Claudia no está en Colombia. Hace unas semanas está en Estados Unidos con su hijo y sus hijas”, señaló el abogado de 72 años.

Tarazona viajó acompañada por el hijo que tuvo con Uribe Turbay y por sus tres hijas de una relación anterior. Durante los ocho años que duró su matrimonio con el senador, desde 2016 hasta su trágico fallecimiento, la familia mantuvo un perfil bajo y alejado de los medios.

La viuda ha manifestado de forma clara a su suegro que no tiene interés en participar en actividades políticas. “Ella me ha dicho que no quiere participar en ninguna actividad política”, reveló Uribe Londoño, quien asumió el rol de precandidato presidencial en reemplazo de su hijo dentro del partido Centro Democrático.

A pesar de la distancia, el vínculo familiar sigue siendo fuerte. Uribe Londoño destacó que mantiene una comunicación diaria con Tarazona: “Ella es mi amiga, hemos tenido una relación espectacular y seguiremos así. Ella es mi consejera y hablo con ella todos los días”.

