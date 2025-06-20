Marido mató a la "Mujer Hulk" a martillazos y luego se suicidó en España

La fisicoculturista colombiana Zunilda Hoyos Méndez, conocida como la “Mujer Hulk“, fue asesinada a martillazos en su residencia de la Costa del Sol, en España.

La policía cree que el autor del asesinato fue su esposo, quien posteriormente se quitó la vida con un arma blanca.

Los cuerpos fueron hallados ayer en una propiedad de la exclusiva urbanización Higueron West, en Fuengirola, después de que un compañero de gimnasio de la víctima alertara a las autoridades sobre su desaparición desde el pasado 14 de junio.

Según informó el Daily Mail, la deportista de 43 años había tomado la decisión de divorciarse de Jarrod Gelling, de 46 años y con doble nacionalidad colombiana-estadounidense, debido a su comportamiento agresivo. La pareja había regresado recientemente de Dubái, donde habían participado en una competencia de culturismo, y donde residían gran parte del tiempo.

Antecedentes



Los familiares de Zunilda describieron a Gelling como una persona “agresiva” y revelaron que la culturista había decidido terminar definitivamente su matrimonio. Yuleydis, sobrina de la víctima, explicó al diario Sur de Málaga que su tía planeaba ayudar a Gelling en su recuperación tras una operación de rodilla antes de viajar a Portugal para una competencia.

La familia confirmó que después de la competencia en Portugal, Zunilda tenía previsto regresar sola a Colombia para iniciar los trámites de divorcio, según detalló el Daily Mail.

Zunilda Hoyos Méndez había alcanzado el segundo lugar en los Campeonatos Latinoamericanos NPC Worldwide en 2021, consolidándose como una figura destacada en el mundo del culturismo profesional.

Además de su carrera deportiva, había construido una importante presencia digital con más de 100.000 seguidores en plataformas como OnlyFans y Fansly, donde el sitio web español El Español reportó que comercializaba contenido como “la chica fitness más traviesa”.

Su entrenador, Branden Rey, expresó su dolor en una emotiva publicación de Instagram junto a una fotografía de la deportista: “Hace días, te dije que posiblemente podrías estar entre las 10 mejores del mundo para finales de este año y lo decía en serio. Descansa en el paraíso”.

Noticia al Día / Infobae