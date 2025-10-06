Más allá de los límites: El hombre que aprendió a escribir sin manos y cumplió su sueño de ser maestro

En Saranda, India, el profesor Gulshan Lohar se ha convertido en un símbolo de superación y dedicación. Ya que nació sin brazos debido a un trastorno congénito.
Gulshan Lohar, en entrevista al medio de comunicación BBC Mundo, señaló que cuando nació y sus papás vieron que no tenían brazos, se preguntaron "quién se ocuparía de mí". Sin embargo, con el apoyo de su familia buscaron la manera de que aprendiera a escribir.
Lohar, indicó que su madre le enseñó a trazar líneas sosteniendo la tiza con los pies, luego de ello, pasó a sostener un bolígrafo.
Su sueño de convertirse en profesor de matemáticas
A pesar de lo difícil y de las adversidades, Gulshan Lohar logró alcanzar su más grande sueño al convertirse en profesor de matemáticas y espera ser inspiración para aquellas personas que tengan alguna discapacidad o condición.
