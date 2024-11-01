Más de 1.400 manifestantes toman una unidad militar en Bolivia

Este viernes 1 de octubre, circula en las redes sociales un video de la presunta toma de la Unidad Militar Regimiento Cacique Juan Maraza, en el municipio Tunari (Cochabamba), por al menos 1.400 manifestantes.

Según la grabación, estas personas son seguidoras del expresidente Evo Morales y habrían retenido a los funcionarios de esa unidad militar situada en la localidad de Ichoa, que se encuentra cercana al municipio Bulo Bulo.

En el registro, donde se ve a un grupo de personas a las afueras de esa intendencia militar con palos, se escucha: "¡Qué viva la lucha!".

Comunarios bolivianos toman un cuartel en el departamento de Cochabamba pic.twitter.com/SDNVyTdBek

— Sepa Más (@Sepa_mass) November 1, 2024

En la secuencia audiovisual se escucha la voz de un hombre, que solicita darle parte a un coronel. "Han tomado la unidad, el respectivo material bélico", le dice. Esa persona, cuyo rostro no se ve, asevera que el comandante de esa unidad "está con los dirigentes para poder ver la situación del armamento".

Según otro video, en el que se observa a los uniformados y al personal de ese regimiento militar en formación, uno de los funcionarios confirma la toma de rehenes e informa que los manifestantes cortaron los servicios de agua y electricidad. "Nuestras libertades y garantías están cortadas", asegura.

Entre las razones para tal medida de fuerza, refiere el militar, está la petición de que "no se intervengan los bloqueos" de la localidad de Parotani, donde ha habido enfrentamientos entre quienes protestan en contra del Gobierno y los cuerpos de seguridad.

Ante la obstaculización de las vías, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, afirmó que "la paciencia tiene un límite", tras 19 días de este tipo de acciones, por lo que afirmó que se vieron obligados a "tomar acciones" para garantizar la libre circulación.

Noticia al Día/RT