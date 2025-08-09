Más de 100.000 israelíes salen a las calles en jornada de manifestaciones

Más de 100.000 personas salieron a las calles en Tel Aviv este sábado para protestar contra el controvertido plan del gabinete de seguridad del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para que el Ejército tome el control de la Franja de Gaza.

Los manifestantes expresan su preocupación por la ofensiva de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el enclave palestino, argumentando que esta medida puede conducir a la muerte de los rehenes israelíes retenidos por Hamás.

Cientos de manifestantes bloquearon la autopista Ayalon en Tel Aviv y prendieron fuego en la carretera, mientras que las congregaciones más multitudinarias tuvieron lugar en la plaza de los Rehenes de la misma ciudad. Actualmente, la Policía está intentando dispersar a los manifestantes para restaurar la circulación en esa autopista clave y ya ha realizado tres detenciones.

Este es el segundo día consecutivo en que Tel Aviv ha presenciado protestas masivas contra el Gobierno de Netanyahu. Miles de personas también salieron a las calles el viernes, lo que culminó en enfrentamientos con la Policía.

Around 60,000 Israelis participated in anti-war protests in Tel Aviv today, calling for a hostage deal and an end to the war. pic.twitter.com/vpWyftkS4w — Ihab Hassan (@IhabHassane) August 9, 2025

Noticia al Día / RT